Am 20. Januar startet der Würfelspaß um die Weidener Hochzeitstage

Das Ja zueinander steht, die Umsetzung ist noch offen. Hier können die Weidener Hochzeitstage weiterhelfen. Bereits zum 16. Mal können vom 20. Januar bis 4. Februar neben Paaren, welche 2017 heiraten, auch Jubilare mit 10., 20., 25., 30., 40. oder 50. Hochzeitstag daran teilnehmen. Für alle gilt: Sie können um Gewinne würfeln.

Partner der Aktion Partner der Hochzeitstage sind: Altstadt-Atelier Argauer, Apollo Optik, Oberpfalz-Medien/Der Neue Tag, "Der Herrenausstatter", "Vom Fass", Gloßner Floristik, Rosis Altstadt-Ladl, Gruhle Goldschmiede und Uhren, Hotel "Zur Heimat", RSZ Autohaus Stegmann, Sonna Geschenke & Haushaltswaren, Brautmoden "La novia", Wildner Dessous, Tui Weiden Reisebüro. (pkhi)

Ziel dabei ist es, in den 14 teilnehmenden Geschäften möglichst hohe Augenzahlen zu erwürfeln. Diese werden in die Teilnahmekarten eingetragen. Die Paare mit der höchsten Gesamtpunktzahl können sich auf tolle Preise freuen. Die Gewinne reichen von einem Wellness-Tag für Zwei über Gutscheine der Fachgeschäfte im Gesamtwert von 1000 Euro bis hin zu einem Gutschein für eine Traumhochzeit im Wert von 3000 Euro.Zudem werden unter den teilnehmenden Paaren 25 Abendessen mit Schlemmermenü und Live-Musik ausgelost. Gespeist wird am 17. Februar im Restaurant des Hotels "Zur Heimat".