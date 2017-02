Der Fasching kann eine todernste Sache sein. Keiner weiß das so gut wie Gerhard Ertl. 2004 war bei der Narrhalla keinem zum Lachen zumute: Der schlimm verschuldeten Faschingsgesellschaft drohte die Auflösung. Zusammen mit Joschi Volb übernimmt Ertl in jenem Jahr Verantwortung. Zunächst als Hofmarschall und Presseminister.

Als Präsident Volb während der Saison 2007/2008 überraschend stirbt, sucht Ertl zunächst händeringend nach einem Nachfolger. Aber, so erzählt er damals: "Wenn Sie fragen, dann bekommen Sie diese Antwort" - Ertl tippt sich mit dem Finger an die Stirn. Er findet niemanden. Und ist dann so verrückt, das unbeliebte Amt selbst zu übernehmen.Ein Glücksgriff für die Narrhalla. Gerhard Ertl schafft die notwendige Gratwanderung, verordnet ihr einige magere Jahre, hält sie aber mit dem Standardprogramm am Leben, predigt Disziplin und Opferbereitschaft - und verbreitet trotzdem gute Laune. Längst sind Weidens Narren finanziell saniert, gelten als kompetente Gastgeber auch für große überregionale Veranstaltungen und sind gerngesehene Gäste in auswärtigen Faschingshochburgen.Schade, dass Ertls Ende bei der Narrhalla nun einen so ernsten Hintergrund hat - die angeschlagene Gesundheit. Die Ruhe hat er sich redlich verdient, sein Feld ist bestellt. Seine Getreuen werden ihm ein trauriges "Narrhalla-halla" hinterherrufen.ralph.gammanick@oberpfalzmedien.de