Angriffe auf die Polizei in Weiden

Gleich zwei Männer im Alter von 24 und 43 Jahren befolgten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 2. Mai, polizeiliche Anordnungen nicht und griffen in Weiden Polizeibeamte an. Beide wurden durch die Anwendung von unmittelbarem Zwang leicht verletzt. Zudem verletzten sich auch zwei Polizeibeamte leicht.

Wortgefecht entwickelt sich zur Schlägerei

24-Jähriger geht auf Polizisten los

Wie die Polizei mitteilt, belästigte ein 43-Jähriger am Dienstag, kurz nach Mitternacht, mehrere Frauen in einer Gaststätte in der Fußgängerzone. Daraufhin mischte sich ein 20-Jähriger ein und ging mit dem 43-Jährigen vor das Lokal.Zwischen beiden kam es zu einem Wortgefecht. Dabei soll der 43-Jährige versucht haben, den 20-Jährigen zu attackieren. "Durch einen Schubser kam der 43-Jährige zu Fall und der 20-Jährige schlug mit der Faust auf ihn ein," berichtet ein Polizeisprecher. Ein 33-Jähriger mischte sich in das Geschehen ein und schlug ebenfalls mit der Faust auf den 43-Jährigen ein. Dieser zog sich eine stark blutende Platzwunde im Gesicht zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum Weiden. Da er vor Ort bereits aggressiv war, begleitete eine Polizeistreife den Transport. In der Notaufnahme wurde der 43-Jährige immer aggressiver und wollte sich nicht behandeln lassen. Unvermittelt griff er einen Polizeibeamten an. Die Beamten fesselten den Mann.Die Polizei ermittelt nun gegen den 20- und 33-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen den 43-Jährigen laufen Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung.Ein amtsbekannter 24-jähriger Weidner erschien laut Polizeiangaben am Dienstag, gegen 2:05 Uhr, zum wiederholten Male in dieser Nacht, an der Wohnung seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau. Hier traf er auf eine bereits verständigte Polizeistreife, die sich vor der Wohnung befand. Da der Angetrunkene dem polizeilichen Platzverweis nicht nachkam, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Sofort ging er auf die beiden Polizeibeamten los. Durch die Anwendung von unmittelbarem Zwang und dem Einsatz von Pfefferspray konnten die Beamten den Angriff abwehren. Er widersetzte sich allerdings weiterhin vehement, versuchte die Polizeibeamten zu treten und zu schlagen. Nachdem er an Händen und Füßen gefesselt worden war, beleidigte er die Polizeibeamten mit diversen Kraftausdrücken. Der 24-Jährige wurde leicht im Gesicht verletzt. Zwei Polizeibeamte verletzten sich bei der Ingewahrsamnahme leicht.Nach einer Erstversorgung im Klinikum Weiden wurde der 24-Jährige in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft Weiden ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den Weidener wird wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eine Anzeige erstattet.