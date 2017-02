Die Idee dahinter ist zeitlos gut. Umgesetzt wird sie seit einem Vierteljahrhundert. Nun feiert die Kleiderkammer der Arbeiterwohlfahrt ihr Jubiläum. Und hat einen Wunsch.

(kzr) Sie krempelten die Ärmel hoch: Vor genau 25 Jahren riefen der damalige Kreisvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Heinz Rehm, und seine Frau Sieglinde die Kleiderkammer der AWO ins Leben. Seither hält Sieglinde Rehm die Einrichtung am Laufen - als Ehrenamtliche führt sie die Kammer schon ein Vierteljahrhundert.Bei ihr bekommen Hilfsbedürftige etwas zum Anziehen. Die Auswahl besteht hauptsächlich aus Kleidung für Erwachsene. Kinderkleidung ist dagegen rar, weshalb sich die AWO nicht nur zum Jubiläum gerade Klamotten für Fünf- bis Zehnjährige wünscht.Die Nachfrage in der Kleiderkammer ist groß, auch Flüchtlinge bekommen hier Unterstützung. "Bedürftige konnten immer wieder ein Kleidungsstück für sich oder für den Nachwuchs finden. Sie müssen für die Kleidungsstücke nichts bezahlen", erklärt die heutige Kreisvorsitzende Hilde Zebisch. Gleichzeitig kündigt sie an, dass die Kammer und das Angebot vergrößert werden sollen. Zum Jubiläum bedankte sich die AWO bei jenen, die gespendet haben, vor allem aber bei Rehm, die unzählige Stunden für ihre Aufgabe geopfert hat. Gemeinsam mit geschäftsführendem Vorsitzenden Hans Anklam und Ulla Albert überreichte Zebisch ihr einen Strauß Blumen.Kleidungsstücke aussortieren, beste Ware einsortieren und auf Bügel zu hängen, Kinderkleidung anbieten, das alles will Rehm auch weiterhin tun. Einfach für die Menschen, so Rehm. Die Kleiderkammer im AWO-Haus in der Bahnhofstraße 32 ist jeden Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.