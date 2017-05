Mit einer Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent glänzt der Arbeitsmarkt im Agenturbezirk Weiden. 4568 Menschen waren im April arbeitslos gemeldet, rund 610 Personen weniger als im März. Der Abbau der Winterarbeitslosigkeit ist damit fast beendet.

Kooperation mit Wöllershof

Die solide Wirtschaftsentwicklung wirkte sich sehr positiv auf den Beschäftigungsstand aus. Über 2020 offene Arbeitsstellen zeigen den hohen Fachkräftebedarf. "Der Arbeitsmarkt zeigte sich weiter in sehr guter Verfassung. So wurde in den Außenberufen, aber auch in vielen saisonunabhängigen Branchen, neues Personal eingestellt", beschreibt Thomas Würdinger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit die aktuelle Situation.Im April waren 2539 Männer und 2029 Frauen erwerbslos, zirka 520 Personen weniger als vor einem Jahr. Ein Blick auf den Spitzenwert von 12 368 Arbeitslosen 2005 zeige die sehr gute Arbeitsmarktentwicklung in der nördlichen Oberpfalz. Aufgrund der guten Arbeitsmarktlage stieg die Erwerbsbeteiligung in der Region. Profitiert haben insbesondere junge Menschen, Frauen und Langzeitarbeitslose. "Unsere Arbeitsagentur setzt auf Programme wie Zukunftsstarter und Teilzeitausbildung, um auf den Fachkräftebedarf zu reagieren", so Würdinger. "Zukunftsstarter" ist ein Förderprogramm der Bundesagentur, das ältere Ungelernte auf ihrem Weg zur qualifizierten Fachkraft begleitet. Individuelle Förderprogramme für in- und ausländische arbeitslose Personen haben weiterhin hohe Priorität. Im April waren 272 Menschen im Kontext von Fluchtmigration arbeitslos gemeldet.Zunehmend gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben Menschen mit Behinderungen. Ihre Zahl ist auf 508 arbeitslose Personen gesunken. Bei der Beratungs- und Vermittlungstätigkeit gewinnen psychische Erkrankungen und Suchterkrankungen an Bedeutung und müssen bei der Suche nach der passenden Arbeitsstelle berücksichtigt werden. Mit einer Kooperationsvereinbarung zwischen den Agenturen für Arbeit Weiden und Schwandorf und dem Klinikum Wöllershof ist bayernweit eine einmalige Zusammenarbeit und Netzwerktätigkeit zwischen diesen Partnern entstanden, um zukünftig noch besser Menschen mit psychischen Problemen die Brücke zum Arbeitsmarkt zu bauen.