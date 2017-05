Kurt Haas von der SpVgg SV Weiden ist der Geduldsfaden gerissen. In einer E-Mail beschwert er sich bei Veit Wagner vom Arbeitskreis Asyl über Flüchtlinge, die unerlaubt auf den Plätzen des Vereins Fußball spielen. Sie hinterließen Müll und kaputte Felder.

Kaputter Rasen und Müll

Anzeigen angedroht

Die Bewohner der Unterkunft Camp Pitman "okkupieren" das Vereinsgrundstück an der Königsberger Straße. Besonders gerne würden sie auf dem A-Platz der SpVgg SV Weiden spielen. Um auf das Sportgelände zu kommen, "wurden Zäune überstiegen und Schlösser aufgebrochen", heißt es in der E-Mail des Vorsitzenden. Das Schreiben ging unter anderem an Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und "politische Spitzen", erklärt Haas auf Nachfrage."Schon seit zwei Jahren, seit das Camp Pitman gut belegt ist, wird unser abgesperrtes Sportgelände von etlichen Asylanten zum Fußballspielen (und mehr) genutzt, ohne dass wir unsere Erlaubnis geben konnten, weil wir bis heute nicht gefragt wurden." Immer mehr Sportler seien im Laufe der Zeit zu diesen Plätzen gekommen, bis zu 40 oder 50, schätzt Haas in dem Schreiben. "Dort wird dann fast ausschließlich auf dem A-Platz herumgebolzt, den wir schonen wollen, um für unsere Jugendspitzenspiele in der Bayernliga ein adäquates Gelände zu haben." Grätscht ein Fußballer in den Rasen, schiebt er das Gras mit der Fußsohle zusammen und hinterlässt eine braune Spur in der Erde. Trainer hätten die Flüchtlinge immer wieder darauf hingewiesen - ohne Erfolg. "Wir hätten gar nichts dagegen, wenn sie auf einem anderen Platz spielen."Der Höhepunkt sei der vergangene Sonntag gewesen. Da hätten die Flüchtlinge "richtige Spiele absolviert". Weil sich ein Fußballer verletzte und ein Hubschrauber landen musste, fragt sich Haas, wer für Unfälle verantwortlich sei. Inwiefern es sich bei dem Verletzten tatsächlich um einen Flüchtling gehandelt hat, lässt sich nicht nachvollziehen. Die Polizei war nicht involviert.Lange habe der Verein die fremden Spieler toleriert und mit einer Beschwerde gewartet. "Ich bin wirklich nicht fremdenfeindlich", beteuert Haas. Bei der SpVgg SV trainieren Menschen aus 25 Nationen. Haas stört die "Unverfrorenheit", mit der die Bewohner der Unterkunft die Vereinsfelder nutzen. Sie würden nicht nur einen kaputten Rasen hinterlassen, sondern auch Müll. Scherben lägen herum. "Das geht einfach nicht", findet der Vorsitzende. Seine Spieler würden sich darüber beschweren. "Ich höre zum ersten Mal davon", sagt Veit Wagner vom AK Asyl zu den Vorwürfen. "Das geht überhaupt nicht", findet er. Wagner habe Verständnis für die verärgerten Vereinsmitglieder. Die Bewohner hätten keine Erlaubnis, auf dem Gelände sporteln zu dürfen.Dem stimmt Manfred Weiß, Koordinator bei der Diakonie für Asyl-Ehrenamt, zu. Weiß geht davon aus, dass nicht nur Flüchtlinge die Plätze nutzen. "Vielleicht eine Handvoll", schätzt er. Im Camp Pitman würden keine 40 oder 50 sportbegeisterten Jugendlichen leben. Der Koordinator erinnert sich an Berufsschüler, die vor einiger Zeit den Zaun niedergedrückt und unerlaubt das Gelände betreten hätten. Die Sportgruppe der Unterkunft trainiere nicht auf diesen Feldern, versichert Weiß.Wagner schlägt vor, einen Hinweis in verschiedenen Sprachen anzubringen, dass Bewohner des Camp Pitman nicht auf das Sportgelände dürfen. Haas kündigt an, "dass wir ab sofort jeglichen Aufenthalt von Nicht-Befugten auf unserem Gelände in der Königsberger Straße als Hausherr verbieten". Ein Vergehen würde als Hausfriedensbruch bei der Polizei angezeigt. Allerdings betonen beide, an einer harmonischen Lösung interessiert zu sein. (Angemerkt)