Auerbach. An spannenden Duellen wird es bei der Neuauflage des hochkarätig besetzten Auerbacher Fußballturniers nicht mangeln, wenn am 8. Januar der Edeka-Schöffler-Cup ausgespielt wird. Sehr früh treffen die beiden letzten Turniersieger aufeinander.

Doch auch sonst hat die Auslosung attraktive Paarungen ergeben. Das haben die beiden Losfeen Lilly Biersack und Oana Cazimir richtig gut gemacht. In der Gruppe A treffen die Turniersieger der beiden letzten Jahre, Fortuna Regensburg (Landesliga) und die SpVgg Bayern Hof (Regionalliga) aufeinander, sowie der ASV Pegnitz (Landesliga) und Gastgeber SV 08 Auerbach aus der Kreisliga.In der Gruppe B bleiben ausschließlich Teams aus der Oberpfalz unter sich. Das Los brachte wieder einmal die Dauerrivalen SpVgg SV Weiden und FC Amberg (beide Bayernliga) zusammen sowie SV Etzenricht und ASV Burglengenfeld aus der Bayernliga."Das ist ein Teilnehmerfeld wie es interessanter nicht sein kann," freute sich Uwe Ditz, der organisatorische Leiter des Turniers, als er die acht Mannschaften zur Auslosung vorstellte. "Wann bekommt man an einem Nachmittag Spieler aus der Regionalliga, Bayernliga und Landesliga in dieser Anhäufung zu sehen?" Das Turnier steigt am Sonntag, 8. Januar ab 13.30 Uhr in der Auerbacher Helmut-Ott-Halle.Eröffnet wird es durch einen Klassiker, dem so genannten "Bergstadt-Derby". Gastgeber Auerbach fordert den ASV Pegnitz aus der Nachbarstadt heraus. Die Top-Favoriten in der Gruppe A sind dennoch andere. Sie messen gleich im zweiten Spiel ihre Kräfte. Titelverteidiger Fortuna Regensburg trifft auf die SpVgg Bayern Hof. Im Vorjahr konnte der SV Fortuna aus der Domstadt den totalen Triumph feiern. Mit einem 5:4 im Finale gegen die DJK Gebenbach holte sich die Truppe von Trainer Helmut Zeiml den Sieg im Finale und stellte mit Mahir Hadziresic den überragenden Spieler und Torschützen des Turniers. Das Auerbacher Publikum war begeistert ob des sehenswerten Fußballs, den die Regensburger zeigten. Die Siegerehrung am Sonntag ist für 19.50 Uhr vorgesehen.