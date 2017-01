Montag, 9 Uhr, in Neustadt hat es minus 14 Grad. Am Gartentor des Anwesens Mühlbergweg 56 flattert der Sitzungsaushang. Die Schwurgerichtskammer nimmt den Tatort in Augenschein.

In einer kleinen Prozession stapfen die Prozessbeteiligten in das kleine, alte Häuschen nahe der früheren Gastwirtschaft "Zum Wieselbrunnen". Die Rolläden in Erdgeschoss und erstem Stock sind heruntergelassen. Unbewohnt. Die Mutter tot, der Vater in Pflege, der Sohn in Haft. Der Weg ist trotzdem geschippt. Die Mieterin lebt nach wie vor hier, in der Einliegerwohnung im Keller.Dorthin, in den zweigeschossigen Keller, führt der Weg des Gerichts. Hier hat der Angeklagte (32) seinen Vater (72) mit einem Axt-Stiel lebensgefährlich verletzt. Landgerichtspräsident Walter Leupold, die Richter Markus Fillinger und Markus Bauer, die Schöffen Rosi Sammet und Jürgen Distler, Oberstaatsanwalt Rainer Lehner, die Anwälte Helmut von Kietzell und Tobias Konze, Justizfachwirt Sebastian Wiedemann mit dem Protokoll auf dem Klemmbrett - sie alle müssen hinunter in den engen, finsteren Keller. Dann wird probehalber das Licht ausgeschalten (zur Tat war der Hauptschalter raus). Der Angeklagte, bewacht von Polizeibeamten, ist gut zu hören: Die Kette seiner Fußfesseln klappert auf dem Boden.Der Augenschein bringt am Ende doch einige Erkenntnisse über den Tatablauf. Das Haus ist so verschachtelt, dass die Aussagen der Ersthelfer - Mieterin und Sohn - nun nachvollziehbar werden. Am Montag wird ihr Anruf bei der Polizei vom 17. April, 9 Uhr, vorgespielt. Zehn endlose Minuten. Der Sohn, der besonnen den Notruf absetzt und dann zum Opfer in den Keller eilt. Seine aufgelöste Mutter, die in der Leitung bleibt und jede Information weitergibt. Empört schildert sie, wie sich der Angeklagte selbst verletzte. 30 Minuten besichtigt das Gericht jeden Winkel, dann wird es wieder ruhig im Mühlbergweg 56. Eine dreifarbige Katze streift selbstbewusst um die Dienstfahrzeuge der Justiz. Die Mieze, einst von der Mutter des Angeklagten aufgepäppelt, wird sichtlich gut gefüttert.Dass es die Mutter auch mit dem Sohn sehr lange sehr gut meinte, ist am Montag ebenfalls ein Thema, als die Verhandlung im Gericht fortgesetzt wird. Der psychiatrische Gutachter blickt zurück.