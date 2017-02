(sbü) Ein Augustiner-Pater mit Oberpfälzer Wurzeln sprach über Martin Luther. Die Veranstaltung des Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing wurde zum Publikumsmagneten. Das Interesse war so groß, dass längst nicht alle Besucher im Martin-Schalling-Haus einen Sitzplatz fanden. Viele stellten sich deshalb in den Zugangsbereich oder auf die Empore. Die einen lockte das Thema, die anderen der in Waldau bei Vohenstrauß geborene Augustiner-Pater. Alle wollten jedoch den Vortrag von Pater Jeremias Kiesl aus Erfurt zum Thema "Martin Luther aus katholischer Sicht" nicht versäumen. Der lange Beifall am Ende galt sowohl dem Referenten als auch seinem leidenschaftlichen Plädoyer für die Ökumene.

Gemeinsamer Bezugspunkt

Pater Kiesl beschrieb Martin Luther nicht als Ursache für die Kirchenspaltung, sondern als den gemeinsamen Bezugspunkt von katholischer und evangelischer Kirche. Luther hätte sich nicht gegen das Papsttum als solches gewandt, sondern gegen den konkreten Papst als "Renaissance-Mensch". Generell stellte Pater Kiesl fest: "Eigentlich war Luther katholisch". Es sei ihm nicht darum gegangen, eine zweite Kirche zu gründen. Auch hätte Luther ausschließlich ein religiöses Anliegen gehabt, dem er sich verpflichtet fühlte. Luther wollte dem Evangelium Geltung verschaffen und Christus in das Zentrum stellen.Der Referent erklärte auch, dass vieles, gegen das sich Luther damals wandte, "nie katholisch war". Beispiel dafür sei der Ablassverkauf. Der Vortrag behandelte die ersten Jahre von Luther als Augustiner-Mönch. "Luther hat alles bei den Augustinern gelernt", stellte Kiesl fest. Der Augustiner-Orden verschaffte Luther die Ausbildung zum Seelsorger und zum Lehrer und bot ihm die "Infrastruktur" für diese Tätigkeiten. Die Zeit sei sehr schwierig gewesen angesichts niedriger Lebenserwartung und vieler Krankheiten. Deshalb sei für Luther zunächst die Frage im Mittelpunkt gestanden: "Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?". Erst später in seiner Wittenberger Zeit habe er erkannt: "Gott ist nicht mein Gegner, sondern steht auf meiner Seite".Wiederholt wurde im Vortrag der Eindruck erweckt, dass der Augustiner-Mönch Luther auch als gemeinsame Basis für die katholische und evangelische Kirche betrachtet werden kann. Deshalb war der zweite Teil des Vortrags ein leidenschaftliches Plädoyer für die Ökumene. Beide Kirchen hätten sich längst stark verändert, stellte Pater Kiesl fest: "Wir Katholiken sind heute nicht mehr die Kirche, die Luther reformieren wollte." Allerdings gebe es noch immer "die alten Vorurteile".Leider habe sich die katholische Kirche zur "Konfessionskirche" entwickelt. "Das ist nicht katholisch", behauptete Pater Kiesl. Dennoch seien die Zeiten in der katholischen Kirche vorbei, als man noch angenommen habe, "die Protestanten kommen zur Vernunft und werden wieder katholisch".Weiland habe sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass beide Seiten voneinander profitieren können. Pater Kiesl zitierte dazu Sätze von Papst Franziskus und Benedikt XVI. Auch die Enzyklika "Exchange of Gifts" von Johannes Paul II hätte bereits von der Vielfalt gesprochen.In Anlehnung an Papst Franziskus ("Einheit durch Vielfalt") meinte Pater Kiesl: "Jeder muss gemäß seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten leben können." Fünf Punkte empfahl der Referent für die Ökumene: Gemeinsam beten, nicht auf alten Positionen verharren, Einheit als Ziel suchen, aus der Kraft des Evangeliums leben und Zeugnis für Gottes Gnade geben. Auf sich selbst bezogen meinte der Referent: "Ich kann mich mit Luther sehen lassen." Als Beweis zeigte er Bilder aus Erfurt. In der evangelischen Regler-Gemeinde gibt es seit vergangenem Jahr sonntags evangelische Gottesdienste und Messen der Augustiner-Mönche.