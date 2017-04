Micha Mehlan (12) und Alexander Essinger (14) sind die beiden jüngsten "Frühstudenten", die das Augustinus-Gymnasium je an die Universität Bayreuth ins Erstsemester geschickt hat. Beide haben jetzt die Klausur mit "befriedigend" bestanden und rücken ins nächste Semester vor.

Das "Frühstudenten"-Projekt gibt es schon länger an der Schule. Betreut wird es von Klaus Märker. Dass ihre Kommilitonen Jahre älter waren als sie selbst, hat die Augustinus-Gymnasiasten keineswegs gestört. Aber die anderen hätten schon komisch geguckt, erinnert sich Alexander. "Die sitzen da und plötzlich kommt einer aus der siebten Klasse und setzt sich daneben." An Vorlesungen mussten die Schüler nicht teilnehmen. "Wir haben nur die Folien bekommen und den Stoff extern gelernt." Das Unterrichtsmaterial fanden sie auf der Internetseite der Uni. Nach Bayreuth gereist sind sie nur zur Prüfung am 23. März.War es schwer? "Es ging so." Alexander und Micha sind Informatik-Cracks. Micha ist ferner Tutor im Informatikkurs an seiner Schule. Das heißt, er hilft Mitschülern bei Problemen. Wie die beiden Junior-Studenten erklären, hat sich das erste Semester an der Uni Bayreuth vor allem mit Konzeptentwicklung und Programmierung beschäftigt. Und in diesen beiden Disziplinen seien sie fit gewesen. Die Schüler können eigene Computerspiele entwickeln. Die Programmiersprache haben sie aber erst während des laufenden Schuljahres am Gymnasium gelernt.Ob sie weitermachen und ins zweite Semester wechseln, sei noch nicht klar. Die Schüler möchten schon gerne. Am Schwierigkeitsgrad soll es nicht liegen. "Zu schwer war's nicht", sind sich die Einser-Schüler einig. "Man muss nur ein paar Befehle auswendig lernen, dann war's das schon." Wenn man die Logik erst mal verstanden habe, sei's relativ einfach. Theoretisch sei es sogar möglich, den Bachelor vor dem Abitur in der Tasche zu haben. "Das geht."Schulleiter Oberstudiendirektor Helmut Matejka erklärt das Auswahlkonzept an der Schule so: "Am Anfang bauen die Schüler Lego-Roboter, die sie programmieren." Das Ganze werde von Lehrern des Gymnasiums und Assistenten der Uni Bayreuth begutachtet. Dann werden die Kandidaten ausgewählt. "Wir haben einen Kandidaten aus der elften Klasse, der seinen Bachelor schon so gut wie fertig hat." Den ersten Teil des Studiums, seine Scheine, habe er praktisch schon unter Dach und Fach. Der Schüler werde wohl unmittelbar nach seinem Abitur noch ein, zwei Klausuren schreiben, dann sei er mit dem Studium fertig.