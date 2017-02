Woher hat Grönland seinen Namen? Wie viel Kelvin sind null Grad? Wie heißt ein berühmter spanischer Künstler. Wer weiß: Vielleicht muss die beste Klasse Deutschlands die Antworten auf diese Fragen wissen.

Die Schüler der 7c des Augustinus-Gymnasiums jedenfalls bereiten sich mit solchen Fragen auf ihren Wettkampf vor. "Wir sind unter 1440 Klassen als Teilnehmer der KiKa-Quizshow ,Die beste Klasse Deutschlands' ausgewählt worden ", erklärt Birgit Zimmermann, die als Kunstlehrerin das Projekt betreut.Neben der 7c aus Weiden nehmen noch 31 weitere Schulklassen teil. "Wir treten mehrfach gegen andere Klassen an und müssen Fragen aus verschiedenen Themenbereichen beantworten, manchmal auch Experimente machen", erklärt Mika, einer der Schüler. "Wir bekommen eine Frage und dazu vier Antwortmöglichkeiten. Wenn wir besser sind als die andere Klasse, kommen wir weiter und sind in der nächsten Runde." Insgesamt müssen es die Buben und Mädchen durch zwei Vorrunden schaffen, um am 3. Juni im Superfinale zu stehen.Die erste Runde des Quiz' wird schon im März für den Sender aufgenommen. "Wir fahren dafür nach Köln, in die Filmstudios.", sagt Jana, Schülerin der 7c. "Wenn wir gewinnen dürfen wir nach Madrid fahren. Die zweiten bekommen eine Reise nach Berlin geschenkt." Bis dahin muss aber noch einiges getan werden: so viel Wissen, wie möglich sammeln, die eigenen Team-T-Shirts bestellen, die Performance des Bewerbungssongs einstudieren usw."Um uns für das Quiz zu bewerben, mussten wir ein Video drehen.", erklärt einer der Schüler. Mika Gerth, einer aus der Runde, hat dafür den Liedtext des Songs "Ich und mein Holz" der Band "257er" umgetextet. Die Version der AGW-Schüler lautet jetzt "Ich und mein Kopf". Die Schüler singen darin von der Bedeutung des Wissens und Lernens."Der Text ist lustig, hat aber auch eine Aussage", erklärt Musiklehrer Simon Pawellek, der neben Kunstlehrerin Zimmermann die 7c unterstützt. "Ich habe mit ihnen den Ton aufgenommen, Frau Zimmermann hat alles koordiniert." Daniel Pausch (Q12) aus der AG "Neue Medien" hat das Bewerbungsvideo mit den Schülern gedreht und es anschließend geschnitten. "Die ganze Organisation für das Bewerbungsvideo haben die Schüler alleine auf die Beine gestellt.", betont Birgit Zimmermann und lobt das Engagemnet der Klasse. "Das Besondere an dieser Klasse ist ihr super Teamgeist. Ich drücke ihnen ganz fest die Daumen, damit sie es weit schaffen."