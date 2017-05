Licht und Schatten am Nachthimmel: Der Kokon-Nebel leuchtet auf Fotografien kräftig rot. Aber er gehört zu einer ausgedehnten Gaswolke, die sich quer durch das Bild als Dunkelnebel abzeichnet. Der Unterschied: Eingebettet in den Kokon-Nebel liegt ein junger Sternhaufen, dessen Strahlung das Gas an dieser Stelle zum Leuchten anregt. Der Kokon-Nebel befindet sich im Sommer-Sternbild Schwan in einer Entfernung von geschätzt 3000 Lichtjahren. Hermann Schieder von den "Deepsky-Hunters Weiden" fotografierte das Sterngebiet mit dem Kokon-Nebel und der Dunkelwolke für diese Aufnahme insgesamt drei Stunden lang. Bild: Hermann Schieder