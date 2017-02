Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Nur noch ein Gedenkkreuz erinnert am Straßenrand an ein junges Leben, das viel zu früh endete. Tragische Verkehrsunfälle gerade mit Fahranfängern gibt es viel zu viele. Eine Ausstellung soll wachrütteln.

Zehntausende erreicht

Bedrückende Schicksale

(hcz) Hinter jedem einzelnen Fall steht unfassbar viel Leid: 2015 kamen in Bayern bei Straßenverkehrsunfällen 76 junge Männer und Frauen ums Leben. Der ADAC stellt mit der Ausstellung "Schatten - Ich wollte doch leben", die bis Freitag, 24. Februar, in der Europaberufsschule zu sehen ist, das Schicksal von sechs jungen Menschen vor, die viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden. Der Automobilclub möchte damit andere junge Auto- und Motorradfahrer wachrütteln."Wünsche, Träume, Sehnsüchte" seien verloren, wenn jemand plötzlich nicht mehr da sei, sagte Schulleiter Josef Weilhammer bei der Eröffnung am Dienstag. Die Ausstellung solle betroffen, aber nicht Angst machen. "Gut ankommen" gehe über alles, stellte der Oberstudiendirektor fest und gab den Schülern ein Versprechen: "Wenn es die Verkehrssicherheit erfordert, dürfen Sie morgens auch ein paar Minuten zu spät kommen."Weilhammer dankte den Sicherheitsbeauftragten der Schule, Werner Klement und Werner Hirsch, für die Organisation der Ausstellung. Herbert Behlert, Vorsitzender des ADAC Nordbayern, berichtete, das Risiko junger Fahranfänger zwischen 18 und 24 Jahren, im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken, sei drei Mal höher sei als das aller anderen Altersgruppen. Die Wanderausstellung richte sich daher - "ohne erhobenen Zeigefinger" - an junge Leute.Behlert erinnerte an die Angebote des Automobilclubs wie Sicherheitstraining im Stundenplan von Schulen. Dies sei ein wichtiger und kostenloser Beitrag, um jungen Menschen die Gefahren des Straßenverkehrs zu vermitteln. Seit 2012 hätten 61 000 Schüler die Ausstellung mit dem Konzept "Boten aus dem Schattenreich der Toten mahnen die Lebenden" schon gesehen.Erster Polizeihauptkommissar Werner Ochantel erinnerte an das Leid der Hinterbliebenen, der Opfer selbst, aber auch an die Belastung von Polizei und Rettungskräften bei Unfällen. Da Mobilität heute nicht mehr wegzudenken sei und der Verkehr ständig zunehme, müsse man mit einem "Netzwerk der Verkehrssicherheit" steigenden Unfallzahlen entgegenwirken.Bürgermeister Jens Meyer dankte, auch im Namen seiner Stadtratskollegen Gisela Helgath, Hans Forster und Reinhold Wildenauer, der Berufsschule und dem ADAC, dass sie sich dieses Themas annehmen. Auch im Raum Weiden seien an vielen Stellen Straßenkreuze zu sehen. An die Schüler appellierte Meyer, verantwortungsvoll zu fahren. "Imponiergehabe wie etwa rasante Überholmanöver" würden heutzutage niemanden mehr beeindrucken.Die Ausstellung zeigt sechs "Schatten", Aufsteller in der Form von Silhouetten junger Menschen. Dazu finden sich Informationen über ihre Schicksale: Die Geschichten von Benjamin, Jasmin, Roccy, Sissi, Sarah und Sascha sind bedrückend. Die 15- bis 24-Jährigen kamen als Fahrer oder Beifahrer, leichtsinnig oder auch unschuldig, durch eigenen Fahrfehler oder die Schuld eines anderen ums Leben. Die Berichte über sie, nach einem Konzept von Marlene Schlund, richten sich an alle, die noch immer denken: "Mir wird schon nichts passieren."