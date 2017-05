(uz) Der Personenkreis mit den Springerstiefeln steht gar nicht so sehr im Mittelpunkt der Ausstellung "Mensch, Du hast Rechte". Das grobkörnige Schwarz-Weiß-Foto, das eine Neonazi-Kundgebung zeigt, ist das einzige und hängt - in Streifen geschnitten - an einer Pforte. Wer die Ausstellung verlassen will, muss das Bild zerteilen, quasi wegwischen.

Interaktive Stationen

Schulen in einer Reihe

Alles hat hier Bedeutung. Hinter der interaktiven Ausstellung der Bildungsstätte Anne Frank im Neuen Rathaus steckt die Idee, sich dem Thema Ausgrenzung von einer positiven Richtung zu nähern. "Es geht um die Frage, was wir eigentlich wollen, welche Rahmenbedingungen wir für unser Zusammenleben schaffen wollen", erklärte Aylin Kortel von der Anne-Frank-Stiftung am Dienstag bei der Eröffnung."Inwieweit können wir diese Grundlagen stärken und für uns nutzbar machen, um uns gegen menschenverachtendes Gedankengut einzusetzen?" In dem mobilen Lernlabor im Rathaus-Foyer dreht sich alles um Menschenrechtsbildung, Rechtsextremismus, Zivilcourage, Migration, Religion, Flucht und Asyl. Und vieles ist tastbar. Es geht um Wege demokratischer Entscheidungsfindung.Was bedeutet, dass der Besucher die Themenvielfalt selbst entdecken darf. An zahlreichen Stationen wird er herausgefordert. Er soll mitmachen, mitdenken, manchmal querdenken. Er soll diskutieren und träumen. "Wir können uns auf die Menschenrechte berufen, können aber gleichzeitig das ablehnen, was die Menschenrechte auch ablehnen: nämlich menschenverachtende Ideologien", sagte Kortel. "Das gibt uns Argumentationsstrategien an die Hand." Viele Jugendliche würden sich zwar klar gegen rechtes Gedankengut bekennen. "Wenn es aber darum geht, zu argumentieren, ist das gar nicht so einfach." Das versuche, die Ausstellung zu tun. "Wir wollen positive Grundlagen stärken.""Wir verfolgen nicht den Blickwinkel, dass sich alles nur im äußeren rechten Spektrum abspielt." Die Ausstellung beschäftige sich vor allem mit Diskriminierung, Vorurteilen und rechtem Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft. "Wir sind geprägt durch die Bilder, durch die Sprache und durch die Art, wie wir aufwachsen." Dies sei der Punkt: "Wir gucken uns die Menschenrechtsverletzungen im Alltag an."So scheint es zum Beispiel schier erstaunlich, welche Personenkreise die Werbestrategen für das Anpreisen ihrer Produkte ausblenden und ausgrenzen. "Die Ausstellung soll irritieren und herausfordern, soll Sie anregen", betonte Kortel. Dass die Ausstellung überhaupt nach Weiden gekommen ist, hat das P-Seminar "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage" des Kepler-Gymnasiums unter Leitung von Kathrin Hennig angeregt. Veit Wagner (Amnesty International) unterstützt das Projekt. Wie Schulleiterin Sigrid Block betonte, wird es in den nächsten Wochen zahlreiche Programmpunkte geben, etwa einen Vortrag mit Richter Tobias Pausch über Menschen- und Grundrechte und einen Filmabend mit Diskussion im Neue-Welt-Kinocenter.OB Kurt Seggewiß lobte das einmütige Bekenntnis der Weidener Schullandschaft gegen Rassismus. Mit dieser Ausstellung werde ein "profundes Zeichen für Toleranz und für ein friedliches Zusammenleben" gesetzt. Ziel sei, Jugendliche und Erwachsene für die aktive Teilhabe an einer offenen und demokratischen Gesellschaft zu stärken. "Wir dürfen rassistische Vorurteile, Schmähungen und Attacken nicht hinnehmen." Die Ausstellung ist bis 31. Mai zu sehen.