"Dich werden wir schon noch katholisch machen!" Dieser Spruch stammt aus der Zeit, als der Landesherr je nach konfessioneller Laune noch bestimmte, nach welchem Glauben sich seine Untertanen auszurichten hatten. Heutzutage brauchen Pfarrer ganz andere Ideen - die reichen bis zur Messe im Wirtshaus bei Schweinebraten.

(uz) Anno dazumal wurden hartnäckige Protestanten zur Vernunft gebracht, indem der katholische Chef-Adelige seine Büttel losschickte. Wer nämlich Besuch von Berittenen in seiner guten Stube bekam, der änderte seine Meinung schnell. Für die Gesamtkirche war das ein Luxusproblem.Heute stellt sich die Frage anders. Es geht nicht mehr darum, Gläubige katholisch zu machen, sondern um die eindringliche Bitte an die Christen, ihrer jeweiligen Konfession die Stange zu halten. Den Protestanten in Deutschland geht es nicht besser als den Katholiken. Jedes Jahr verlieren beide so viele Mitglieder, wie in einer mittelgroßen Stadt leben.Hier kommt Thomas Frings ins Spiel, der am Dienstagabend sein Buch "Aus, Amen, Ende? - So kann ich nicht mehr Pfarrer sein" im Seniorenheim St. Konrad vorstellte. Die Kirche packe das Problem falsch an. Priester-Fortbildung, Seminare über Themen, wie man Gläubige halten könne - alles "Wortgeklingel" ohne sichtbaren Erfolg. "Es bringt nichts, an traditionelle Formen anzuknüpfen. Wir müssen neue Wege gehen."Frings wirkte als Pfarrer im Bistum Münster, bis er sich aus Frust dafür entschied, nicht mehr in einer eigenen Gemeinde zu wirken, aber Geistlicher zu bleiben. "Ich gehe einfach mal eine Weile aus dem System raus." Auch in Münster habe man jahrzehntelang auf Besserung gehofft. Ergebnis: Durch Zusammenlegungen wurden Kirchengemeinden vergrößert. Aber: In seiner ersten Pfarrei besuchten 2,8 Prozent der Gemeindemitglieder den Gottesdienst. In der zweiten nur noch 1,6 Prozent. Weiden im Vergleich: 20 Prozent.Für den Referenten steht außer Frage: "Auf dem Land zu glauben ist viel leichter als in der Stadt." Was falsch sei am System Kirche? "Der Getaufte spielt keine Rolle, nur der Priester." Die Zuhörer fragte er: "Wer sind Sie schon? Sie sind doch nicht Kirche!" Es gehe doch einzig nur darum, wie viele Priester noch wie viele Messen lesen könnten.Die Kirche müsse völlig neu beginnen. "Es geht doch nicht, dass wir der kleine, letzte Rest werden." Den alten Bestand zurückerobern sei hoffnungslos. Thomas Frings plädierte für die Neugründung von Gemeinden. Leere Kirchen gebe es zuhauf. Damit meinte der Geistliche freilich keine Freikirchen. Die würden allein schon daran scheitern, dass sie ihre Mitglieder bis zu 90 Prozent ins Gemeindeleben einbänden. Nein: "Wir müssen versuchen, die Leute kompatibel zu machen für die Kirche." Man könne nicht mehr verlangen, dass sie sonntags willig seien, zum Gottesdienst zu gehen.Kinder dieser Eltern seien ohnehin für die Kirche verloren. Was nütze es, wenn sie im Religionsunterricht zum Glauben geführt würden, aber zu Hause dagegen gearbeitet werde. "Wir stehen für gute Werte, die wir den Kindern vermitteln wollen." Feste wie die Kommunion - "ein Viertel der Kommunionkinder hatten Eltern, die aus der Kirche ausgetreten sind" - seien nichts weiter als eine schöne Familientradition. Denn: "Dass muss man den Katholiken lassen, Feste inszenieren können sie."Von Eltern habe er sich anhören müssen, dass sie ihrem Nachwuchs die Sakramente im Kindesalter nur aus einem bestimmten Grunde nicht verweigerten: Sie sollten später selbst erkennen, welch ein Quatsch die Kirche sei. Frings trotzig: "Ich bin nicht verzweifelt. Ich bin auch nicht hoffnungslos." Denn einige seiner Denkanstöße hätten gefruchtet.Wenn sich Eltern schon weigerten sonntags zu den Vorbereitungsgottesdiensten für die Kommunion zu kommen, dann müsse man eben die Termine mit ihnen abstimmen - "vielleicht haben sie ja Zeit". Kommunion würde dann in kleinen Gruppen von drei bis fünf Kindern an mehreren Wochenenden angeboten. Sein Gemeindevorstand, der für die Massenkommunion plädierte, habe dies aber abgelehnt. Erfolge gefeiert habe er mit seinen Tauferinnerungsfeiern. Warum? Weil die Eltern mit eingebunden waren.Was er als Pfarrer ebenfalls versuchte: Gottesdienst im Wirtshaus bei Schweinsbraten und Bier zu zelebrieren oder seine Kirche im Rahmen eines Künstlerwettbewerbs umgestalten zu lassen. "Es drängt, dass wir neue Wege finden und zwar mit Selbstbestimmung der Getauften." Denn Kirche funktioniere nur mit Ehrlichkeit.