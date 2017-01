Sie halten die älteren Kollegen auf Trab. Witt-Azubis erreichen den zweiten und dritten Platz beim Wettbewerb "Mein Betrieb ist fit". Unter anderem mit einem Fitnesspfad am Arbeitsplatz.

Mit diesem "Fitnesstrack" und einem "Fitness-Newsletter" konnten die zwei angetretenen Teams beim Wettbewerb von Barmer und Wirtschaftszeitung punkten. Für sie gab es Schecks in Höhe von 200 bzw. 300 Euro. Die Auszubildenden und Dualstudenten hatten die Vorschläge eigenständig ausgearbeitet und umgesetzt, "die uns zu einem noch gesünderen Arbeitsalltag verhelfen sollen", sagte Heidrun Gäbel, Abteilungsleiterin für Personalentwicklung bei der Witt-Gruppe.Bei der Preisverleihung stellten die Gewinner ihre Ideen vor. Die erste Idee der Witt-Azubis, ein "Fitnesstrack", umfasst einen neunteiligen Fitnesspfad. Dieser orientiert sich am typischen Arbeitsalltag in der Witt-Gruppe, erklärte Dualstudentin Eva Aumüller. Das zweite Projekt, der Newsletter "FitmitWitt", soll wichtige Infos und Tipps zu Sport, Ernährung und Gesundheit enthalten. Eine "ideale Ergänzung zum bestehenden Gesundheitsprogramm", meinte Anna Baier, angehende Kauffrau im Groß- und Außenhandel. Witt bietet verschiedene Betriebssport- und Massageangebote, Gesundheitsberatung und Entspannungsmöglichkeiten im firmeneigenen Relax-Raum.