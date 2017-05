Weiden/Amberg. Ausgerechnet der "Baum des Jahres" 2017 - die häufig geschmähte Fichte - ist nicht nur für die Oberpfälzer Waldbauern, sondern auch für den gefräßigen Borkenkäfer der "Brotbaum" schlechthin. Wegen des "Waldfeinds Nummer eins" betreibt die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft ein aufwendiges Monitoring im Freistaat. Während die "Ampel" für große Teile der Oberpfalz wie in den Landkreisen Tirschenreuth, Schwandorf oder Amberg-Sulzbach noch auf "Grün" (kein Befall) steht, schaltet sie für Weiden-Neustadt auf "Gelb". Für weite Bereiche Niederbayerns und Oberbayerns gilt die höchste Warnstufe "Rot".

"Winterfeuchte fehlt"

Die Oberpfälzer Forstleute sind in "Hab-Acht-Stellung", denn seit vergangener Woche hat der sogenannte "Hauptschwärmflug" des Borkenkäfers voll eingesetzt. Sorge macht die Trockenheit: "Die Wälder brauchen dringend Regen. Hitze-Stress wäre das Schlimmste", sagt Hans-Peter Lang, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Eslarn-Vohenstrauß, eines der größten privaten Vermarktungsvereine der Oberpfalz. Ähnlich äußert sich Gerhard Hösl, stellvertretender Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF): "Die Winterfeuchte fehlt, die Bäume sind geschwächt." Denn ein vitaler Baum kann sich der nur wenige Millimeter großen Buchdrucker oder Kupferstecher mit reichlich Harz erwehren. "Die Waldbesitzer tun deshalb gut daran, unbedingt ihre Bäume zu kontrollieren." Das sich am Fuß der Stämme sammelnde braune "Bohrmehl" des Borkenkäfers sei selbst für den Laien erkennbar."Wer die Fichte in seinem Wald hat, muss immer aufpassen", meint Klaus Bichlmaier, Vize-Betriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten in Schnaittenbach. Er schätzt, dass in seinem Zuständigkeitsbereich mit zehn Revieren (in den Kreisen Amberg-Sulzbach und Neustadt/WN) derzeit etwa 500 Bäume befallen sind. Von den im vergangenen Jahr aufgearbeiteten 44 000 Festmetern Fichte waren 4600 Festmeter sogenanntes "Käferholz". "Das ist völlig normal. Der Borkenkäfer gehört zum Wald wie die Feldmaus zur Wiese." Was aber der Klimawandel mit den Trockenperioden bewirken werde, "wissen wir letztendlich alle nicht"."Wir haben 2016 sehr viel gegen den Borkenkäfer unternommen", betont Stefan Bösl, Betriebsleiter der Staatsforsten in Flossenbürg. Bösl warnt deshalb davor, "schon die Katastrophe" auszurufen. Noch bleibt die Hoffnung auf zeitnah ergiebige Regenfälle ...