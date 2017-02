Den Bauern stinkt's. Schuld sind die elf neuen Bauernregeln, mit denen das Bundesumweltministerium auf Probleme in der Landwirtschaft aufmerksam machen will. Greifen diese doch an, wofür die Landwirte stehen: Fachwissen, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. "Wir Bauern werden dargestellt, als wären wir die größten Umweltsünder", ärgert sich Josef Fütterer, der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Für ihn ist die Kampagne eine "Frechheit". Ist es doch Aufgabe der Landwirte, die Natur zu pflegen. "Wir leben von ihr, wir wollen sie nachhaltig erhalten, und nicht zerstören."

Der Landwirt sieht in der Kampagne einen Angriff auf die Ausbildung und das Fachwissen der Bauern. Schließlich stehe hinter dem Beruf eine langer Ausbildungsweg: Berufsschule, Landwirtschaftsschule, diverse Prüfungen - das geht bis zum Meister. "Wir Bauern bewirtschaften unsere Felder und Wiesen nach guter fachlicher Praxis, in Verbindung mit einer beruflichen Ausbildung", erklärt Fütterer. Die Bauern seien verärgert, dass gerade durch eine Aktion des Bundesumweltministeriums, ihre Ausbildung so ins Lächerliche gezogen werde. "Ich fordere, dass sich Frau Hendricks im Namen ihres Ministeriums dafür entschuldigt", betont der Kreisobmann.Ähnlich sieht das Hans Winter, Geschäftsstellenleiter des Bauernverbands in Weiden: "Es ist völlig unverständlich, dass uns Frau Hendricks, die eigentlich weiß, was Landwirte aushalten müssen, so diffamiert." Die Ministerin spiele in ihren Bauernregeln auf hohe Nitratwerte im Wasser an: "Aber wir hatten noch nie so saubere Gewässer." Die Bauern würden sich zudem in freiwilligen Programmen einsetzten, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.Auch die Aufmachung der Kampagne findet Winter nicht gut. "Bauernregeln sind über Jahrhunderte durch Beobachtung des Wetters und der Natur entstanden", betont er. Es handle sich um Wissen und Erfahrungen der Bauern. Die neuen Regeln des Bundesumweltministerium hingegen würden auf keinerlei Fachwissen beruhen, dafür aber die Landwirte ungerechtfertigt beleidigen. Aus diesem Grund befürwortet er die Gegenaktion des Deutschen Bauernverbands, der sich mit eigenen Sprüchen wehrt: "Überschwemmen Bäche Feld und Keller, war der Biber wieder schneller", ist zum Beispiel auf der Twitter-Seite des Verbands zu lesen. "Unsere Probleme werden völlig ignoriert, der Biber ist im Vergleich zu den Nutztieren ein heiliges Tier", ärgert sich Winter.Siegfried Kiener, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, bezeichnet die Plakataktion zwar auch als "etwas unglücklich", sieht sie aber nicht so eng. Es handle sich dabei um "überpointierte Darstellungen", wie sie zum Beispiel auch im Kabarett üblich seien. "Die Bauern werden damit aber nicht durch den Dreck gezogen."