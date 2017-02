Hans Winter läuft sich seit Wochen die Hacken ab - und holt sich einen Korb nach dem anderen. Niemand steht als neue Kreisbäuerin oder neuer Kreisobmann zur Verfügung. In den entscheidenden Versammlungen in dieser Woche wird es spannend.

/Neustadt. Kreisbäuerin Christa Kick (60) aus Irchenrieth und Kreisobmann Josef Fütterer (50) aus Friedersreuth haben rechtzeitig ihren Rückzug angekündigt. Beide haben gute Gründe.BBV-Geschäftsführer Hans Winter hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Höfe besucht und Gespräche geführt, um geeignete Nachfolger zu finden. "Wir haben viele gute Leute", weiß der Chef der Weidener Geschäftsstelle, die auf 2600 Mitglieder im Landkreis und in Weiden verweisen kann. Aber Problem sei die Zeit. Nicht jeder könne so einfach weg und immer wieder Stall und Hof alleine lassen. Ähnlich sei es bei jungen Bäuerinnen. Das Umfeld in der Familie müsse stimmen, die Familienplanung abgeschlossen sein.Fakt ist, dass alle Bemühungen Winters und seiner Mitstreiter nicht von Erfolg gekrönt waren. Bis Mittwoch, 15. Februar, ist noch Zeit. Dann treffen sich um 19.30 Uhr die neuen Ortsbäuerinnen im Gasthaus Lehner in Rothenstadt zur Neuwahl der Kreisvorstandschaft, inklusive Kreisbäuerin. Bis Montag gab es noch keine Bewerberin.Ähnlich ist es bei den Ortsobmännern, die am Freitag, 17. Februar, ebenfalls um 19.30 Uhr im Postkeller in Weiden zusammenkommen, um ihre Führungsriege für die nächsten fünf Jahre zu bestimmen. Die Wahlleitung hat BBV-Direktor Peter Huber aus Regensburg, auch Präsident Franz Kustner kommt. Einen Kandidaten, der Kreisobmann Fütterer ablösen möchte, gibt es ebenfalls nicht. Aber hier hat Winter wenigstens eine Option: Wenn alle Stricke reißen, macht Fütterer weiter.Auf alle Fälle will die BBV-Geschäftsstelle künftig mit zwei Stellvertretern agieren. So könnten die Aufgaben besser verteilt werden. Vorbild ist die Milcherzeugergemeinschaft (MEG) Weiden, die mit Manfred Venzl und Hans Leipold erfolgreich auf eine Doppelspitze setzt.Wie schwierig die Situation derzeit in der Landwirtschaft ist, zeigt ein anderes Beispiel. Erstmals nach 81 Jahren wird es heuer keinen Bauern-Aschermittwoch in der Flosser Mehrzweckhalle geben. Die BBV-Geschäftsstelle sieht sich auch angesichts des Baus der Stromtrassen nicht in der Lage, diesen Kreisbauerntag organisatorisch zu stemmen. Außerdem ärgert Geschäftsführer Hans Winter, dass in den vergangen Jahren das Interesse an der Versammlung, die stets Informationen aus erster Hand lieferte, immer mehr nachgelassen hat. Im vergangenen Jahr waren nur noch rund 150 Gäste gekommen. Zieht man die Offiziellen und die Ehrengäste ab, dann waren nicht mehr viele interessierte Bauern übriggeblieben.Ganz sang- und klanglos ausfallen lassen wollen aber die Flosser Bauern die Veranstaltung nicht. Die vier Ortsverbände organisieren unter Regie ihres Sprechers Markus Schieder einen Frühschoppen. Er steht unter dem Thema "Stromkosten runter!" und beginnt am Aschermittwoch, 1. März, um 9.30 Uhr in der Gaststätte Plödt in Diepoltsreuth. Referenten sind Erich Dannhäußer von der Natur Energietechnik in Floß und Stephan Baumgartner, Agrar- und Elektrotechnik in Ramsau. Dannhäußer informiert über Photovoltaik und Eigenstromnutzung auf Kuhställen und Wohnhäusern, während sich Baumgartner mit Stromeinsparung und -verteilung befasst.