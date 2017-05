Altenstadt/Weiden. (adj) Zur bayerischen Meisterschaft der Bäckerkegler traten Teams und Einzelkegler aus dem gesamten Freistaat an. Auf den Bahnen im Sportzentrum Altenstadt zeigten die Starter, dass sie nicht nur Brot und Kuchen, sondern auch die Kugeln im Griff haben. Der Vorsitzende des Bäckerfachvereins Weiden, Peter Holland, überreichte mit Kegelpräsident Thomas Lugert die Preise.

In der Mannschaftswertung setzte sich der Fachverein Bamberg (1783 Kegel) an die Spitze. Zweiter wurde Marktredwitz (1750) vor Augsburg (1748) und Weiden (1678). In der Einzelwertung Herren holte Bernhard Schier (488) aus Bamberg vor seinem Mannschaftskameraden Hubert Marc (462) den Titel. Bei den Senioren setzte sich der Weidener Thomas Lugert (477) vor Dieter Wiedemann (458/Augsburg) an die Spitze. Siegerin bei den Damen wurde Karin Kruse (Weiden) (400) vor Beate Bernt (379/Marktredwitz).