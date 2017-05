Zwei deutsche Meisterschaften veranstaltete der Behinderten- und Vitalsportverein am Wochenende: im Fußballtennis und im Faustball - zum ersten Mal seit Bestehen des Vereins. "Wir betrachten das als großen Vertrauensbeweis von Seiten des deutschen Behindertensportverbandes", freute sich Vorsitzende Sabine Birner. Die Organisation wurde allseits gelobt. Die Spiele fanden in der Mehrzweckhalle und in der Turnhalle des Gymnasiums Neustadt/WN statt. Noch mehr freute sich Sabine Birner, das ihr Team jeweils auf das Treppchen steigen konnte. Erstmals in der Vereinsgeschichte spielte sich ein Team im Fußballtennis unter die ersten Drei. Bei elf angetretenen Teams kam der BVS auf Platz 3. Faustball spielt der BVS schon seit den 50ern. Das aktuelle Team holte sich zum vierten Mal in Folge Bronze. (Bericht folgt)