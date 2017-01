Bei Schneeglätte von Beschleunigungsspur in den Verkehr gerutscht

An der Anschlussstelle Weiden-Nord war Schluss. Ab hier gab es am Sonntagabend ab etwa 17.15 Uhr kein Weiterkommen mehr auf der Autobahn in Richtung Regensburg.

Den gewohnt starken Pendlerverkehr leiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Rothenstadt über das Schätzlerbad durch die Stadt in Richtung Süden. Teils stauten sich die Autos dennoch bis zur Rastanlage Waldnaabtal bei Windischeschenbach, informierte die Verkehrspolizeiinspektion Weiden. Der Grund dafür: Ein 68-Jähriger hatte auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW verloren.Gegen 17.15 Uhr fuhr er an der Anschlussstelle Weiden-Nord auf die Autobahn. Auf der schneeglatten Beschleunigungsspur geriet sein BMW ins Schleudern. Eine Hannoveranerin, die sich auf der Autobahn näherte, konnte mit ihrem Opel nicht mehr ausweichen und krachte in das schleudernde Auto des Weideners. Die Feuerwehr Weiden musste ihn mit der Rettungsschere aus seinem Wagen befreien.Der Mann erlitt - genauso wie die Hannoveranerin - mittelschwere Verletzungen. Die 63-jährige Ehefrau des Weideners verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Schaden von 15 000 Euro. Die Autobahn war bis 18 Uhr gesperrt.