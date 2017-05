Hoffnung und Freude. Das vermittelt der Gospelchor "Hope and Joy" der kleinen schwerkranken Najla.

(hcz) "Wer einen Menschen rettet, der rettet die ganze Welt" (Quelle: Talmud und Koran). Voll war die Kirche St. Markus am Samstag beim Benefizkonzert zugunsten der kleinen Najla. Der Gospelchor "Hope & Joy" mit seiner Leadsängerin Remona Fink und Max Braun am Keybord spendierte einen begeisternden Abend für die Fünfjährige, die, aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas sowie fehlender Behandlungsmöglichkeiten in ihrer Heimat Bosnien-Herzegowina, nicht selbstständig gehen oder sitzen kann.Auch durch das gespendete Geld der Besucher beim Gospel-Konzert wird Najla in den nächsten Tagen eine Operation ermöglicht. Tina Braun aus Etzenricht, ein Mitglied von "Hope & Joy", hatte die Aktion auf die Beine gestellt. Bei ihr wohnen Najla und ihre Mutter Elma derzeit.Die 20 Frauen und drei Männer sangen 15 mitreißende Gospel-Songs. Die Besucher klatschten und tanzten eifrig mit. Auch Najla hatte sichtlich Freude an der Musik. "Amazing Grace", "Victory is mine", "I almost let go", "I am not forgotten" und "Amen" kamen zu Gehör. So wurde der Tag für alle Beteiligten zu einem "Happy Day". "Licht in eine dunkle Welt bringen. Das geschieht, wenn wir helfen", stellte Pfarrer Dominik Naujoks fest, der ebenfalls Chormitglied ist.