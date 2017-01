Das Gefährt soll Blicke auf sich ziehen: Mit seinem Beratungsmobil "Blickpunkt Auge" macht der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund kommende Woche Station im Landkreis und in Weiden. Dabei bietet der Bund Menschen mit Augenerkrankungen kostenlose und niederschwellige Beratung.

Die Fragen der Menschen, die das Angebot wahrnehmen, reichen von lästigen Alltagsbeschwerden wie dem trockenen Auge über die Therapie des "Grauen Stars" bis hin zu ernsthaften Erkrankungen, die zu Sehbehinderung oder Erblindung führen können. Das Mobil, ein grüner Mercedes Sprinter, ist mit diversen Hilfsmitteln und Informationsmaterial ausgestattet. "Auch in der mobilen Beratung gilt das Prinzip des Selbsthilfebundes: Betroffene beraten Betroffene", erklärt Christina Schrader, die dafür immer in Begleitung eines sehbehinderten Beraters unterwegs ist. Zudem können die Besucher des Mobils eine Auswahl an optischen Sehhilfen kennenlernen, erhalten Alltagstipps rund um Kontrast und Beleuchtung sowie technische Hilfen für besseres Sehen. Bei Bedarf können Kontakte zu vertiefenden Beratungsangeboten des Bundes vermittelt werden. Ebenso bietet der Verband Unterstützung in sozialrechtlichen Fragen bei Sehbehinderung an.Das Mobil ersetzt nicht den Besuch beim Augenarzt, kann aber eine Ergänzung dazu sein. Termine unter anderem: Weiden am Montag, 23. Januar, von 11.30 bis 17:00 Uhr beim Maria-Seltmann-Haus. Weiherhammer am Freitag, 27. Januar, von 13 bis 16 Uhr, vor dem Rathaus. Weitere Termine und Informationen unter www.blickpunkt-auge.de.