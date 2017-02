Frische Semmeln mag fast jeder. Aber immer weniger wollen sie herstellen. Bäckermeister Thomas Schreier will das ändern. Deshalb bekommen nun Pestalozzischüler Lektionen über Laugengebäck.

Rundum-Talente

Riecht gut, schmeckt gut

Ausbildung Eine Ausbildung zum Bäcker dauert drei Jahre und kann bei guten Noten verkürzt werden. Einmal pro Woche ist Berufschule, in den drei Jahren gibt es zweimal eine überregionale Ausbildung in Regensburg. (pkhi)

Das Aufstehen muss man schon mögen. Thomas Schreier

Der Teig ist so weit. Thomas Schreier hat ihn geknetet und zieht ihn mit den Händen auseinander. Alles fertig für seine jungen Besucher. Der Bäckermeister hat fünf Jungen und ein Mädchen aus der Pestalozzi-Mittelschule in seiner Backstube auf der Konradshöhe zu Gast. Warum? "Aus Spaß an der Freude", erklärt er. "Ich will zeigen, was an dem Beruf schön ist und was weniger toll."Genau das wollen auch die Achtklässler erfahren, wobei sie anfangs noch etwas unsicher wirken. Sie wissen nicht so recht, was sie erwartet. Ihr Besuch ist Teil einer Berufsorientierung, die das Kolpingbildungswerk und die gebundene Ganztagsklasse der Pestalozzischule anbieten. "Wir reden über die verschiedenen Berufsbilder, die Aufgaben, Voraussetzungen und so fort", sagt Betreuerin Ingrid Wiederer. Nun also geht es ums Bäckerhandwerk. Und hier dürfen die 13- bis 15-Jährigen gleich anpacken. Auf dem Stundenplan: Laugengebäck, Stangen und Spitzl.Andre Oestreich etwa formt einen Teigklumpen zu einer Breze. "Ich finde es super, dass wir hier auch einmal selbst etwas ausprobieren dürfen", sagt der 14-Jährige. Er könne sich gut vorstellen, selbst Bäcker zu werden. Auch seinen Klassenkameraden gefällt das Handwerk. "Es macht Spaß", meint Nico Hildebrandt und konzentriert sich darauf, aus dem Teig ein schönes Spitzl zu drehen. "Am besten finde ich es, mit den Händen zu arbeiten und kreativ sein zu dürfen." Das ist laut Schreier auch mit das Wichtigste. "Ein guter Bäcker braucht Kreativität, Gefühl in den Fingern, Teamgeist - und er scheut sich nicht vorm Saubermachen."Ein Bäcker sei ein Allround-Talent, das alles erledigt, was im Laden, der Backstube und der Konditorei so an Arbeit anfällt. "Auszubildende bei uns lernen alles. Von der Teigbereitung bis zum Verzieren von Torten." Wer Bäcker werden möchte, sollte kein Einzelgänger sein. "Wir machen alles zusammen, arbeiten im Team. Wir helfen zusammen. Wenn sich jemand abkapselt, schadet das dem ganzen Betrieb." Außerdem sei Geduld nötig. Backwaren brauchten Zeit, um ihr Aroma zu entwickeln. "Entscheidend aber ist natürlich die Leidenschaft fürs Backen."Momentan hat Schreier drei Lehrlinge. Auf der Suche nach weiteren sei er aber immer. "Bäckereien haben Probleme, Auszubildende zu finden", erklärt Schreier. "Zum einen natürlich, weil allgemein immer weniger junge Menschen einen Handwerks- und Verkäuferberuf lernen wollen. Zum anderen, weil die Bäckerausbildung früher einen schlechten Ruf hatte." Vor 30, 40 Jahren seien die Lehrlinge schikaniert worden, erinnert sich der Bäcker, der selbst zu dieser Zeit gelernt hat. "Manchen Bäckern ging es nur darum, die Auszubildenden möglichst lange arbeiten zu lassen. Es war egal, dass ihre Tätigkeiten oft keinen Sinn hatten." Aus dieser Erfahrung heraus bemühe er sich, es als Ausbilder besser zu machen. "Heutzutage wird nach Hause gegangen, wenn die Arbeit erledigt ist. Wenn alle Sachen schon nach sechs Stunden fertig sind, braucht niemand nutzlos noch zwei Stunden herumzusitzen."Dabei sind die Arbeitszeiten an sich wohl auch ein Grund, warum viele vor diesem Beruf zurückschrecken. "Das Aufstehen muss man schon mögen. Wir fangen jeden Tag um 2 Uhr in der Nacht an", berichtet Schreier - und schaut die sechs Schüler an, als warte er auf Protest. Der bleibt allerdings aus. "Ich hab' kein Problem, früh aufzustehen", sagt Taylor Fieler. "Mich würde es auch nicht stören. Immerhin habe ich ja dann schon um 10 Uhr früh Feierabend und den ganzen Tag frei", meint Nico Hildebrandt.Nachdem die Schüler ihr Gebäck geformt haben, schieben sie es in den Ofen. Zeit, sich im Rest der Bäckerei umzuschauen. Die Schüler bekommen die Maschinen erklärt, die Zutaten kneten, Teige ausrollen und Brezen in Lauge tauchen. In der Konditorei zeigt der Bäckermeister die Zutaten für Torten, Kuchen und andere Süßspeisen.Als er eine Maschine zur Herstellung von Konfitüre erklärt, fällt einem Jugendlichen ein missglückter Backversuch in der Schule ein: "Wir wollten eigene Schokokonfitüre machen, dann ist Wasserdampf dazugeraten, und alles war kaputt." Für solche Fälle kennt ein guter Bäcker ein paar Notfalltricks: "Ein wenig Sahne hätte geholfen", weiß Schreier. Ein paar Kniffe auf Lager zu haben, sei immer gut: "Heute wollte zum Beispiel jemand eine weiße Torte mit roten Blutspuren. Da bracht man Ideen, um so was hinzukriegen."Inzwischen duftet es in der ganzen Bäckerei. Die Schüler dürfen ihr eigenes Gebäck aus dem Ofen holen. "Ist vielleicht ein bisschen blass, aber durchaus interessant geworden", urteilt der Bäckermeister. Dann packt er das Gebäck als Brotzeit für die Schüler ein. Einige können aber nicht warten und probieren noch in der Backstube. Das Fazit? "Riecht gut und schmeckt lecker."