Ein Sanitäter will helfen. Doch stattdessen verprügelt ihn der sturzbetrunkene Patient. Dafür kommt der Angreifer nun ins Gefängnis. Allerdings nicht wegen der Schläge.

Vorsätzlicher Vollrausch

"Nur Lippenbekenntnis"

(rns) Wieder einmal hatte ein 36-Jähriger aus dem Landkreis Tirschenreuth zu viel intus. Schon mehrfach war der Geschiedene aggressiv gewesen, wenn er getrunken hatte. Diesmal ist es besonders schlimm. Er hat den Tag über mindestens eine Flasche Hochprozentiges geleert - und bricht im Wohnzimmer zusammen. Weil er auch noch über Herzschmerzen klagt, verständigt seine Lebensgefährtin den Rettungsdienst. Die Sanitäter, ein 48-jähriger Ehrenamtlicher und eine hauptberufliche Rettungsassistentin (37), stellen sich als Rotkreuz-Personal vor - und werden sogleich mit üblen Ausdrücken bedacht. Aber es kommt noch ärger.Als sich der 48-Jährige über den stämmigen Patienten beugt und sich ein Bild über dessen Befinden machen will, schlägt der plötzlich und mit voller Wucht mit seinem Arm ins Gesicht - mit einem Arm, der wegen eines älteren Unfalls auch noch eingegipst ist. Daraufhin springt der Betrunkene auf, packt den "Sani" mit seinem gesunden Arm und schlägt ihm mit dem Gipsarm abermals auf Kopf und Gesicht. Die Folgen: schwere Blutergüsse, Prellungen und Schmerzen über mehrere Tage. Ihren Kollegen bringt die Rettungsassistentin ins Krankenhaus Marktredwitz. Den Wüterich fährt schließlich eine andere Rettungswagenbesatzung. Sein Alkoholpegel: mehr als zwei Promille.Im Mai vergangenen Jahres spielten sich diese Szenen ab. Dafür musste sich der Mann auch schon vor dem Amtsgericht Tirschenreuth verantworten. Das hatte ihn zwar nicht wegen der Körperverletzung verurteilen können, weil er wegen fehlenden Steuerungsvermögens nicht schuldfähig gewesen war. Das Gericht erkannte jedoch wegen vorsätzlichen Vollrausches auf eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Bewährung gab es nicht, da der Mann eine ganze Latte von Vorstrafen hatte und zwei Mal gewährte Bewährungen schon hatten widerrufen werden müssen.Gegen dieses Urteil legte der mehrfache Familienvater nun mit Hilfe von Rechtsanwältin Carola Rosenberger Berufung am Weidener Landgericht ein. Ziel: doch Bewährung zu bekommen. Er habe eine Therapie im Bezirkskrankenhaus Wöllershof gemacht und sich einer Selbsthilfegruppe gegen seine Aggressivität angeschlossen, berichtete er. Landgerichtsvizepräsident Georg Grüner gab von Anfang an zu erkennen, dass er dem Ansinnen des 36-Jährigen skeptisch gegenüber stehe.Seit 2011 sähen die mit dem Angeklagten befassten Gerichte keine günstige Prognose mehr, so Grüner. Bei einer "derartige Strafliste" könne man das Vorgebrachte nur als "Lippenbekenntnis" werten. Der Entlassungsbescheid von Wöllershof, laut Grüner "wahnsinnig aufschlussreich", wies lediglich Aufnahme- und Entlassugsdatum aus. Weder eine ärztliche Bescheinigung, dass "es bergauf geht", noch ein Arbeitsvertrag, aus dem hervorgehe, dass er bald wieder in einem Beschäftigungsverhältnis stehen wird, sei vorgelegt worden.Deshalb könne er, Grüner, nicht erkennen, wieso das Urteil des Amtsgerichts falsch sein solle. Grüner riet zur Rücknahme der Berufung, die Verteidigerin Rosenberger nach Rücksprache mit ihrem Mandanten schließlich erklärte. Staatsanwalt Florian Bauer stimmte zu.