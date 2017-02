Kein Axl Rose, kein "Paradise City", kein bebendes Olympiastadion - mit dem Guns-N'Roses-Konzert im Juni hatte Harald Bosch schon abgeschlossen. "Ich habe mich so geärgert, meine Konzert-Karte verloren zu haben", gibt der 41-Jährige aus Hütten zu. Umso mehr freut er sich darüber, sie nun wieder zu haben - immerhin ist es sein erstes Konzert der Rockband.

Zu verdanken hat er das Martina Schiller, Betreiberin der OMV-Tankstelle in Weiden. "Oder Illya Baranov, der hat sie nämlich gefunden." Für seine Ehrlichkeit bekommt der Angestellte ein paar Liter Bier und Geld als Finderlohn. Andere hätten so ein umkämpftes Ticket vielleicht für den doppelten Preis weiterverkauft, vermutet der 41-Jährige.Wie er es überhaupt verlieren konnte, weiß er selbst nicht. Sein Kumpel hat es gekauft und wollte es ihm sofort geben - damit er es nicht verliert. In der Eishalle, bei einem Eishockey-Spiel seines Sohnes. Erst beim Tanken hat er bemerkt, dass es weg ist. Für ihn war klar, dass er es im Eisstadion verloren hat, nur gefunden hat es niemand. "Das ist schon bitter: gerade bekommen, und schon weg", lacht Bosch. Ein Freund habe ihn schließlich auf die Zeitungs-Meldung aufmerksam gemacht, dass der Besitzer einer Konzert-Karte gesucht werde. Er hätte nie damit gerechnet, es wieder zu bekommen. "Mein Kumpel freut sich genauso wie ich, jetzt muss er wenigstens nicht allein zum Konzert."