(rns) "Wenn ich was bekomme, decke ich mich für die nächste Zeit ein", bekannte ein 27-Jähriger freimütig vor Gericht. Vor Strafrichter Hubert Windisch stand er, weil eine Zivilstreife der Polizei ihn in der Fichtestraße mit einem 12,36 Gramm schweren Marihuana-Päckchen in der Tasche erwischt hatte.

Festanstellung in Sicht

Der junge Mann gestand auch, regelmäßig zu konsumieren und hatte sich bei der Polizeikontrolle umgänglich verhalten. Ein 33-jähriger Beamter bestätigte dies als Zeuge. Die Beschuldigung gab der Angeklagte unumwunden zu. Er machte lediglich darauf aufmerksam, dass es sich nur um etwa neun Gramm Rauschgift gehandelt habe, da man drei Gramm für die Verpackung abziehen müsse.Sein Geständnis hielt Staatsanwalt Christoph Edler dem Mann zugute. Erschwerend wertete der Anklagevertreter jedoch die acht, teilweise einschlägigen Vorstrafen, wegen denen der Weidener schon längere Zeit eingesessen war. Erst im März war er aus über einjähriger Haft entlassen worden. Im Dezember war er dann wieder ertappt worden.Da Edler keine günstige Sozialprognose erkennen konnte, beantragte er eine dreimonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung auszusprechen. "Wenn's mich einsperrts, bin ich meine Arbeit los", prophezeite der Angeklagte, der zurzeit als Küchenhilfe zum Hartz-IV-Satz hinzu verdient und nach eigenen Angaben eine Festanstellung in Aussicht hat.Richter Windisch verhängte drei Monate mit Bewährung, weil es sich um eine kleine Menge einer weichen Droge gehandelt habe und seit der letzten Tat des Angeklagten schon drei Jahre vergangen waren. Als Bewährungsauflage muss der Verurteilte 500 Euro in Raten zu 50 Euro bezahlen. Er nahm das Urteil sofort an.