Das Gericht hat keinen Zweifel: Die Anschuldigungen einer Elfjährigen gegen einen Jugendleiter sind wahr. Trotzdem kommt der 29-Jährige noch glimpflich davon.

Staatsanwalt fordert Haft

"Nur Sie wollen es nicht wahr haben", rüffelte Richter Otmar Schmid den Angeklagten. Den früheren Jugendleiter einer Wasserrettungsorganisation verurteilte das Jugendschöffengericht zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung und 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit. In dreitägiger Verhandlung hatte das Gericht die Vorfälle im Jugendzeltlager am Gaisweiher im Juli letzten Jahres aufgerollt.Zunächst wurden zahlreiche Kinder und Jugendliche als Zeugen vernommen, nun kamen unter anderem die Technischen Leiter und der Vorsitzende der Organisation zu Wort. Sie berichteten, dass der Angeklagte erst seit neun Monaten Mitglied gewesen sei. Er habe damals ehrenamtlich in einer Weidener Freizeiteinrichtung die Bademeister im Wachdienst unterstützt und sei schließlich dort angestellt worden. Im wöchentlichen Training habe er sich als Gruppenleiter engagiert. Häufig sei er durch Kompetenzüberschreitungen aufgefallen. Sein "Drill-Ton" bei der Ausbildung der Kinder sei nicht gut angekommen.Als die Elfjährige zu Hause in seinem Beisein den Eltern unter Tränen erzählt hatte, dass der Jugendleiter sie während des Zeltlagers unsittlich berührt sowie auf seinen Schoß gezogen habe, wobei sie sein erigiertes Glied gespürt habe, hätten die Eltern Anzeige erstattet, sagte der Ortsgruppenleiter. Der Funktionär berichtete auch von einem Vorfall, der ihm in Italien zu Ohren gekommen war: Der Beschuldigte habe ein weiteres Mädchen kontaktiert und ihm geraten, sie solle weitersagen, dass "da nichts dran sei", weil er sonst ins Gefängnis müsse. Bereits zu Beginn des Zeltlagers hatte es Probleme zwischen dem damaligen Jugendleiter und seiner Stellvertreterin gegeben, weil er sein Feldbett im Bereich der Mädchen aufgestellt hatte. Eine 16-Jährige, die damals als Gruppenleiterin teilgenommen hatte, sagte aus, dass ihr die Elfjährige und eine weitere Schülerin geschildert hätten, der Jugendleiter habe sie angefasst.Staatsanwaltschafts-Gruppenleiter Hans-Jürgen Schnappauf zählte auf, was alles "ins Bild passte". Zum Beispiel die Behauptung des Mannes, das Mädchen habe sich abends sogar noch zu ihm ans Lagerfeuer gesetzt. Dies sei von keinem Zeugen bestätigt worden. Auch die Sache mit dem Feldbett passe ins Gesamtbild, ebenso die versuchte Zeugenbeeinflussung und die Tatsache, dass auch weitere Mädchen von Berührungen berichtet hatten. Der Anklagevertreter kreidete dem Angeklagten das kindliche Alter der Geschädigten und die Gewaltanwendung beim Auf-den-Schoß-Ziehen an. Er forderte zwei Jahre Freiheitsstrafe "ohne".Rechtsanwalt Dominic Kriegel meinte, dass die Beschuldigungen nicht glaubhaft seien. Jedes Mädchen habe mit einer anderen Schilderung aufgewartet, und ständig seien neue Vorwürfe aufgetaucht. Der Verteidiger plädierte auf Freispruch.Jugendrichter Schmid und die Schöffen sprachen den Angeklagten dreier Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern, in einem Fall in Tateinheit mit sexueller Nötigung, schuldig. Er habe die Grenzen in sexueller Absicht überschritten. "Das man das nicht tut, weiß heutzutage jeder Jugendleiter, jeder Pfarrer, jeder Erwachsene", sagte Schmid. Bewährung gab er trotzdem, weil die Übergriffe im "unteren Rahmen des sexuellen Missbrauchs" lägen. Durch seine Taten habe der Mann schon Arbeit und Ansehen verloren.