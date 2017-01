Nach Israel geht es bei der Hauptversammlung des Frauenbundes St. Josef. Zumindest in einem Bildvortrag. Zuvor gibt es aber erst einmal Lob.

Dank muss auch mal sein. Stadtpfarrer Markus Schmid sprach ihn den Mitgliedern des Frauenbundes für dessen Aktivitäten aus. Zuletzt für die Bereitstellung der Strohsterne am Weihnachtsbaum in der Kirche. Pfarrgemeinderatssprecherin Romy Götz entführte die Frauen bei der Versammlung mit einem Bildervortrag nach Israel. Bei der letztjährigen Wallfahrt hatte sie Nazareth, Bethlehem und den Jordan besucht. Ihr ging es vor allem darum, den Frauenbund-Mitgliedern die Orte der Geburt und Taufe Jesu näher zu bringen.Vorsitzende Alexandra Lukas hatte die Gäste begrüßt. In ihrem Rückblick verdeutlichte Michaela Ploß, wie vielfältig die Unternehmungen des Bundes waren. Zu den Angeboten des vergangenen Jahres zählten Vorträge und Ausflüge - zum Beispiel ins Schwandorfer Felsenkellerlabyrinth - oder Aktivitäten wie Palmbuschenbinden.Für 50-jährige Treue wurden Elfriede Dürschl und Marianne Raab geehrt. Für 40 Jahre zeichneten Lukas und Bezirksvorsitzende Margit Konze Anneliese Cipa, Agnes Lukas, Sieglinde Paul, Rosa Reil und Christa Stock aus. 25 Jahre: Fanny Kaltenecker, Käthi Plamper, Ludmilla Reim, Angela Meier und Angela Stark. 20 Jahre: Elfriede Busch, Marianne Müller, Elfriede Filchner und Isolde Pöllmann.