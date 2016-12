Er verzaubert Könige in Fledermäuse, schickt kleine Helden auf waghalsige Reisen durch magische Welten und sorgt am Ende doch immer für ein Happy End. Hermann Papacek begeistert Kinder seit Jahren mit seinem Kasperltheater. Was sie nicht sehen, ist die aufwendige Arbeit hinter den Kulissen.

Mund muss stimmen

Ideen gehen nicht aus

Theisseil. Hermann Papacek steht am Arbeitstisch seiner kleinen Werkstatt im Keller. Früher zog hier eine Modelleisenbahn ihre Runden, heute liegen dutzende Werkzeuge in den Regalen an den Wänden. Eine Kreissäge steht in der Mitte des Raumes. "Im Laufe der Jahre sammelt sich einiges an", erzählt der 67-Jährige. Er nimmt einen faustgroßen Puppenkopf, der vor ihm auf dem Tisch zum Trocknen liegt, und kontrolliert die Mimik. Die Wangen sind gerötet, der Mund zu einem Lachen geformt. Die kleinen Augen sind weit aufgerissen und leuchten im Licht. "Jetzt fehlen noch die Haare, dann kann das Kostüm geschneidert werden."Papacek tritt seit 1999 mit seinem Kasperltheater auf. Ein Hobby, das er mit "Leidenschaft und vollem Herzblut" macht, wie er betont. Eines, das aber auch mit viel Arbeit verbunden ist. Der Edeldorfer schreibt die Abenteuer seiner kleinen Darsteller selbst, malt und gestaltet die Kulissen, spielt Hintergrundgeräusche ein und baut die Figuren. "Inzwischen sind es um die 60. Sie sind inzwischen wie eine kleine Familie." Zum Kasperltheater kam der 67-Jährige durch Zufall. "Ich war Pfarrgemeinderatsvorsitzender. Bei einer Veranstaltung wollten wir auftreten, wussten aber nicht, womit. Da sind mir die Kasperl-Puppen eingefallen, die ich zu Hause hatte." Das Theater begeisterte - nicht nur die Zuschauer. "Ich hätte vorher nie gedacht, dass es mir so viel Spaß macht." Seitdem spielt Papacek - erst auf einer kleinen, seit 2005 auf einer großen Bühne. Bis heuer trat er mit seinem Bruder Johann auf. "Sein Tod ist ein großer Verlust für uns."Mehr als 30 Abenteuer von Kasperl und seinen Freunden brachte Papacek bisher auf die Bühne. Oft bindet er die Region mit in seine Geschichten ein, etwa durch die Figur "Troglauer Franz aus Mantel", einem engen Freund von Räuber Hotzenplotz. Seine Inspiration zieht er aus verschiedenen Situationen des Lebens. "Einmal war ich in Berlin und habe eine Elefantenfigur gesehen, kurze Zeit später entstand das Stück ,Seppl und der verzauberte Elefant'."Auch sein aktuelles Werk entstand aus einem spontanen Fund - einer Stoff-Fledermaus. "Sofort ist mir die Idee von König Igor gekommen, der in eine Fledermaus verwandelt wird." Am Ende steht immer ein Happy End. Das ist wichtig für die Kinder, "sie sollen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen." Jedes seiner Stücke besteht aus fünf Akten, die er auf Papier niederschreibt. "Sonst verpasst man hinter der Bühne seinen Einsatz." Erst wenn die Geschichte fertig ist, geht es ans Handwerk. Jede seiner Figuren entsteht aus einer Styroporkugel. "Gestalte ich eine Prinzessin, schneide ich daraus Stücke, um die Form weiblich zu machen." Anschließend trägt er Modelliermasse auf und formt daraus die Gesichtspartien. "Am schwierigsten sind der Mund und die Backen. Man glaubt nicht, wie sich ein Gesicht verändert, wenn der Mund nicht stimmt." Ist die Masse getrocknet, verfeinert er den Ausdruck noch einmal, bemalt den Kopf mit Acrylfarbe und klebt die Perücke an.Der 67-Jährige lässt sich von seinen Mitmenschen inspirieren. Vor einigen Jahren entdeckte er eine Frau beim Skifahren. "Sie hatte etwas besonderes in ihrem Gesicht. Nach ihrem Vorbild habe ich meine Puppe Lehrerin Ganzgescheit gefertigt." Nun lächelt sie mit ihrer runden Brille, grauen Haaren und spitzer Nase von der Wand zwischen vielen anderen Protagonisten mit kunstvollen bunten Kostümen, die Papacek akkurat in seinem Atelier angeordnet hat. Um die Puppenkleider kümmert sich Nähmeisterin Monika Treml - vom Königs-Outfit bis zum Kasperlanzug, "sie hat immer die richtigen Ideen".In der Ecke des Raums hängt eine große Leinwand mit einem gemalten Bild der Wolfslohklamm. Dahinter versteckt sich eine Zirkusmanege. "Ich habe immer gemalt, deshalb mache ich mein Bühnenbild selbst." Doch nicht nur das. Papacek baut kleine Kulissen, in denen seine Figuren agieren. Eine seiner aufwendigsten war die Stube des Brandner-Kasper. Auf den ersten Blick ist sie kaum von einem echten Wohnraum zu unterscheiden: Über der Holztür hängt ein Kreuz, ein grüner Hut ist neben einem Rucksack an der Garderobe platziert. In der Ecke steht ein Kachelofen. Die Kacheln schnitt der Edeldorfer selbst aus, klebte sie an, "damit er möglichst echt ausschaut".Papacek lebt für seine Figuren, seine Stücke und die Freude, die er Kindern damit bereitet. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn die Kleinen mit den Protagonisten mitfiebern und mit Kasperl gegen die Bösewichte kämpfen." Viele Kinder nennen den 67-Jährigen liebevoll "Herr Kasperl", wenn sie ihm auf der Straße begegnen, erzählt er und lächelt. Ans Aufhören denkt Papacek noch lange nicht. Zu viele Ideen habe er noch im Kopf, zu viele Abenteuer müssten seine kleinen Hauptdarsteller noch bestreiten. "Einer muss die Geschichten schließlich erzählen."