4,50 Euro steht am heutigen Valentinstag auf dem Preisschild der "Red Naomi". Vor zwei Monaten hätte der "Mercedes unter den roten Rosen" nur die Hälfte gekostet. Schuld sind die Blumenbörsen in Holland und das Gesetz von Angebot und Nachfrage.

Im Gewächshaus von Blumenhändler Wolfgang Krauß lagern Hunderte rote Rosen. Er ist auf Valentinstag vorbereitet. "Die meisten verlangen speziell danach", erzählt er. Ob im Strauß oder einzeln, die rote Rose bleibt am 14. Februar der Renner. Und das, obwohl sie zum Teil doppelt so viel kostet, wie ein paar Wochen davor."Am Valentinstag verlangt die ganze Welt nach Schnittblumen", erklärt Krauß. Deswegen stiegen die Preise auf den holländischen Blumenmärkten. "Die Großhändler müssen mehr zahlen. Und somit auch wir Einzelhändler vom Kunden mehr verlangen." Deshalb mache er auch nicht mehr Gewinn damit als sonst. "Der Kunde denkt sich bei den Preisen aber: 'Ist der Gärtner wahnsinnig?'" Zum Teil hielten die holländischen Gärtner ihre Blumen gezielt zurück, um das Angebot künstlich zu verknappen, erklärt er. So lagerten die Produzenten die Rosen in Kühlkammern, um sie erst kurz vor dem Valentinstag auf den Markt zu bringen: "Es kann sein, dass wir enorme Preise zahlen, und nicht einmal frische Ware bekommen."Dieses Probleme bestehe aber nicht nur am Valentinstag, auch wenn es da besonders deutlich erkennbar sei. "Auch an Muttertag oder Weihnachten steigen die Preise für Schnittblumen."Krauß empfiehlt, am Valentinstag nicht zwangsläufig zur roten Rose zu greifen. "Cremefarbige oder orange Rosen sind zwar auch ein bisschen teuerer, aber der Preisunterschied ist nicht ganz so extrem." Ein weiterer Tipp: Schnittblumen, die die Gärtnerei selbst anbaut - Tulpen zum Beispiel. "Die kosten das ganze Jahr gleich viel." Und: Während man für 25 Euro gerade mal fünf rote Rosen bekommt, erhält man für dieselbe Summe einen schönen bunten Frühlingsstrauß.Auch edle Topfpflanzen seien eine Alternative. "Orchideen zum Beispiel. Oder weiße Callas." Und wenn es trotzdem der Klassiker sein soll, bietet Krauß auch haltbare rote Rosen an. Das sind echte Blumen, die so konserviert worden sind, dass sie mehrere Jahre halten. "Irgendwann verstauben sie, sonst bleiben sie, wie sie sind", erklärt der Gärtner. Er selbst schenkt seiner Frau "einen schönen, selbst gebundenen Strauß aus eigenen Blumen - keine Rosen".