Brandgeruch löst Großeinsatz in Frauenrichter Straße in Weiden aus

Vier Feuerwehrautos mit über 20 Einsatzkräften eilten am Dienstag kurz nach 23 Uhr zu einem Hotel an der Frauenrichter Straße. Der Grund: Brandgeruch lag in der Luft.

Im Hotel angekommen, in dem auch Asylbewerber untergebracht sind, gab es aber schnell Entwarnung. Einer der Asylbewerber hatte sich eine Pizza in den Ofen geschoben und sie gegessen. Das Problem: Der Ofen heizte weiter. Die zurückgebliebenen Fettreste sorgten für den Brandgeruch.