Ziegen, sagt Erika Brandl, sind was Besonderes. Trotzdem sticht Geiß Rosa noch einmal heraus unter den 48 Tieren, die auf dem Hof von Erika und ihrem Mann Franz Brandl in Wiesendorf leben. Rosa hatte schon immer einen besonders sturen Dickschädel. Wenn sie etwas will, dann stibitzt sie es sich. Wenn sie auf etwas keine Lust hat, dann wird daraus auch nichts. Selbst beim Melken war Rosa nunmal Rosa: Sie musste immer als Erste an der Reihe sein. Ansonsten, na ja, zickte sie halt.

Im Moment allerdings muss Rosa ihre Milch nicht den Menschen abgeben. Schließlich sie ist noch für eine andere Besonderheit verantwortlich: Vor sechs Wochen hat der Mischling aus Bunter und Weißer Deutscher Edelziege Vierlinge zur Welt gebracht. Drei Zicklein auf einmal sind schon nicht alltäglich. Vier sind eine Seltenheit, noch dazu, wenn alle durchkommen. So wie vermutlich die Kleinen von Rosa. Erika Brandl jedenfalls ist nur noch eine weitere Vierlingsgeburt aus der Region bekannt. Wobei die wohl kaum einen so dramatischen Hintergrund hatte. Denn Rosa rettete sich damit nebenbei selbst das Leben.Die Geiß war früher die Leitziege. Dann aber wurde sie von den anderen "richtig rausgemobbt", sagt Erika Brandl. Die Landwirte mussten Rosa von den anderen Tieren wegsperren. Irgendwann - das gehört einfach auch dazu - beschlossen die Brandls: "Sie sollte zum Metzger." Das aber wollte Rosa nicht.Mag sein, dass sie Wind von diesem Plan bekam, mag sein, dass sie einfach nur liebestoll war - jedenfalls ergriff sie daraufhin die nächstbeste Gelegenheit, wie die Landwirte erzählen: Franz Brandl führte einen Bock durch den Stall. Da stützte sich Rosa auf einen Futtertrog, sprang von dort über das Gitter und schuf unter den Augen des überrumpelten Landwirts zusammen mit dem Bock Tatsachen.Auf ihrem Hof haben die Brandls Bayerns erste Ziegenmilchtankstelle. Ein Automat, an dem sich Kunden rund um die Uhr selbst ihre Flaschen füllen können. Die mit Spitzenergebnissen kontrollierte Milch hat inzwischen ihre Stammkundschaft. Ende Februar kam mit den vier Zicklein die nächste kleine Attraktion dazu.Zumal die noch namenlosen Kleinen rasch ausbüxten, ihre Streifzüge unternahmen "und alles unsicher gemacht haben", wie Erika Brandl berichtet. Die Jungtiere selbst dürfen sich übrigens ganz sicher fühlen. "Die sind so schön", sagt ihre Besitzerin, "die werden auf jeden Fall nicht geschlachtet."