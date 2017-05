Brandstiftung in Gartenhaus vermutet

(rdo/za) In einem größeren, gemauerten Gartenhaus an der Sebastianstraße nahe des Flutkanals ist an Christi Himmelfahrt ein Brand ausgebrochen. Die Polizei hält Brandstiftung für wahrscheinlich und sucht nach zwei 12 bis 14 Jahre alten Jungen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr um 13.45 Uhr quoll Rauch aus dem unbewohnten, laut Polizei abbruchreifen Gebäude. Zwei Atemschutztrupps brachten den Brandherd innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren Zeitungen im Eingangsbereich angezündet worden. Der Schaden am Haus wird auf 5000 Euro geschätzt. Das Haus mit Satteldach war eingezäunt und das Gartentor beim Eintreffen der Feuerwehr versperrt, wie Stadtbrandrat Richard Schieder berichtete. Die Kripo Weiden hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden gesuchten Jungen sollen sich vor Ausbruch des Brands auf dem Gelände aufgehalten haben. Einer wird als etwa 155 Zentimeter groß und mit schwarzer Bomberjacke sowie schwarzer Jogginghose bekleidet beschrieben, der andere, vermutlich der Ältere, als 165 Zentimeter groß und dunkelhäutig. Er trug laut Beschreibung eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes Kapuzenshirt. Hinweise an die Kripo Weiden unter 0961/401-0.