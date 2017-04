Der Faschingskehraus des Evangelischen Männervereins lockt immer weniger Besucher an. Trotzdem will die Mehrheit der Mitglieder diese Tradition aufrecht erhalten.

Fast 600 Teilnehmer

Familientag auf Reglersruh

(rdo) Über 90 Prozent der Mitglieder des Evangelischen Männervereins stimmten für die Beibehaltung des Kehraus am Faschingsdienstag im Evangelischen Vereinshaus. Wegen abflauender Resonanz hatte Vorsitzender Ulrich Keltsch die anwesenden 40 Männer einschließlich Dekan Dr. Wenrich Slenczka in der Jahreshauptversammlung über diese Frage abstimmen lassen. Um Werbung in anderen kirchlichen Verbänden und bei Vereinen zu machen, bildete sich ein Arbeitskreis, der sich um das Programm und die Akquise von Gästen kümmern wird.Bei 19 Veranstaltungen waren fast 600 Teilnehmer zu verzeichnen. Den Höhepunkt im abgelaufen Vereinsjahr stellte die 125-Jahr-Feier am Vatertag mit buntem Familienprogramm dar. Als Referent fungierte Pfarrer Günter Kusch als Geschäftsführer für Männerarbeit in Bayern.Bildungsthemen waren Vorträge über "Sicher wohnen" durch die Polizei, ein Reisebericht über Namibia von Günther Weber, Kriminalprävention durch das Polizeipuppentheater und "Weiden von oben" mit Luftbildern von Alois Laumer. Zu den geselligen Veranstaltungen zählten das Dekanatsgartenfest, das Michaelsfest sowie die Adventsfeier und das Fischessen zur Fastenzeit. Naturgenuss boten die Fronleichnamswanderung ins Sauerbachtal, eine Kanufahrt auf der Naab und die Bergfahrt ins Fichtelgebirge.Die überarbeitete Satzung wurde notariell beurkundet und verteilt. Der Premiere des Luther-Zoigl mit prominentem Besuch soll ein vereinsinterner Termin Anfang November folgen. Heinz Müller ehrte Erich Prögel für 60 Jahre Mitgliedschaft im Männerverein mit Ehrenurkunde. Roland Franz galt in Abwesenheit der Dank für 50 Jahre Treue.Der Verein zählt konstant 110 Mitglieder und knüpft auch ökumenische Kontakte zum katholischen Männerverein St. Josef. Dazu treffen sich die Männer am 1. Juni um 19.15 Uhr im Pfarrheim St. Josef. Als Kassenprüfer wurden Günther Roscher und Hans-Martin Meuß bestätigt. Sie bescheinigten Günther Weber eine gut geführte Kasse, aus der die Pfadfinder eine Spende von 500 Euro erhalten werden.An Christi Himmelfahrt, 25. Mai, findet von 10 bis 15 Uhr der Familientag auf der Reglersruh statt. Die traditionelle Fronleichnamswanderung führt mit Hartmut Geuß am 15. Juni von Gebenbach zum Wallfahrtsort auf den Mausberg. Für 7. Juli ist eine ökumenische Besichtigungsfahrt zum Pumpspeicherwerk Rabenleite bei Großenschwand geplant. Abfahrt um 13.30 Uhr am katholischen Pfarrheim St. Josef.