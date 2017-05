Jeder Teilnehmer an der Großdemo gegen Bahnlärm am Samstag (jeweils 14 Uhr Marsch von der Kirche St. Johannes und Hans-Sauer-Schule in Rothenstadt zur Wendeplatte Ullersricht) zählt. Das Bündnis von SPD und CSU, EAW-Siedlern, Naturfreunden sowie Verband Wohneigentum (Siedlerbund) will möglichst viel "Druck aufbauen", damit mit der Elektrifizierung der Strecke Hof-Regensburg und den Güterzügen auch der Lärm- und Erschütterungsschutz kommt.

In einer Pressekonferenz erläuterten Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht (CSU) sowie Herbert Schmid (Naturfreunde) die Bedeutung des gemeinsamen Vorgehens, für das die "Ostbayern-Resolution" steht. Dabei macht sich niemand Illusionen: Eine Gesetzesänderung, in der die Bahn angesichts des mit der Elektrifizierung stark steigenden Güterverkehrs zum Lärm- und Erschütterungsschutz verpflichtet wird, sei nicht zu erwarten. "Das würde Investitionen in dreistelliger Milliarden-Höhe auslösen", so Rupprecht. Vielmehr gehe es darum, durch Druck die Verantwortlichen zu "überzeugen", dass Argumentationspielräume "in unserem Sinne interpretiert werden müssen und die Schutzmaßnahmen für das Transeuropäische Netz (TEN) auch auf der Strecke Hof-Regensburg festzuschreiben sind". Eine Schlüsselrolle spiele dabei die Einstufung der Elektrifizierung als "wesentliche Veränderung", durch die die Strecke als Neubaumaßnahme - mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen - gelte. Rupprecht bittet Verkehrsminister Dobrindt um ein Gespräch. Die Sorgen teilen Herbert Schmid (Naturfreunde) sowie CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch, CSU-Kreisvorsitzender Stephan Gollwitzer und Stadtrat Alois Lukas.