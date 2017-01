1972 trat Rath als ehrenamtlicher Rettungssanitäter dem Roten Kreuz bei. Sieben Jahre später machte der gelernte Bankkaufmann seine Berufung zum Beruf und begann als hauptamtlicher Mitarbeiter im Rettungsdienst. Es folgte eine steile Karriere. Schon ab 1983 leitete er den Krankentransport, war von 1986 bis 1990 Vorsitzender des Personalrats und erhielt von der Kreisvorstandschaft das Vertrauen als stellvertretender Kreisgeschäftsführer. Er war eine feste Stütze des damaligen Direktors Adolf Dendorfer . Als dieser im Oktober 1999 in den Ruhestand ging, wurde Rath sein Nachfolger als Kreisgeschäftsführer.Seither war er zusammen mit dem Vorstand verantwortlich für eine Vielzahl baulicher Maßnahmen, beispielsweise bei den Seniorenheimen Weiden, Erbendorf, Eschenbach und Hammergmünd. Ebenfalls seinen Teil trug er zur Verwirklichung der neuen Rettungswachen in Weiden und Lohma bei. Zu seinem 60. Geburtstag wurde Rath in Würdigung seiner Verdienste um den Kreisverband zum Direktor ernannt. Vor seinem Ruhestand soll zudem der Neubau der Rettungswache in Neustadt fertig sein.Rath kündigte an, er werde dem Roten Kreuz auch nach seinem Ausscheiden aus dem hauptamtlichen Dienst treu bleiben und ehrenamtlich tätig sein. Vorsitzender Simon Wittmann erklärte, dass von Raths Ruhestand zu sprechen sein werde.Neben dieser Personalie beriet die Vorstandschaft bei ihrem Treffen im Rot-Kreuz-Haus Grafenwöhr auch ihre künftige Besetzung. Wenn es am 29. April in der Fahrzeughalle des BRK-Hauses in Weiden zur Wahl der Mitglieder des Kreisvorstandes kommt, wird es für die Delegierten der einzelnen Bereitschaften und stimmberechtigten Mitglieder unverbindliche Vorschläge geben, die Wahlleiter Herbert Putzer einbringen wird.