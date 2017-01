Nur ein kleiner Pieks. Es tut nicht weh. Obwohl Blutspenden völlig unkompliziert ist, schlägt das Bayerische Rote Kreuz Alarm: Die Reserven leeren sich. Doch die Weiherhammerer tun etwas dagegen.

Geringer Aufwand

HIV und Hepatitis

Voraussetzung und Termine Wer Blut spenden will, soll gesund sein und in den vergangenen vier Monaten weder gepierct noch tätowiert worden sein. Die Spender sollen über 50 Kilogramm wiegen und zwischen 18 und 73 Jahre alt sein. Männer dürfen in einem Jahr sechs Mal, Frauen vier Mal spenden. Die nächsten Termine dafür sind:



Donnerstag, 9. Februar: Etzenricht , katholisches Pfarramt, von 16.30 bis 20.30 Uhr



Montag und Dienstag, 27. und 28. März: Weiden , Rot-Kreuz-Haus, jeweils von 11.30 bis 20 Uhr



Dienstag, 28. März: Wernberg-Köblitz , Pfarrheim (Kita St. Josef), von 16 bis 20 Uhr



Mittwoch, 29. März: Windischeschenbach , Grund- und Mittelschule, von 17 bis 20 Uhr (esa)

Weiherhammer. Täglich werden in Bayern 2000 Blutkonserven für Kranke und Verletzte benötigt. Im Moment befinden sich in den Lagern 15 Prozent weniger Konserven als geplant. "Man hat einen kontinuierlichen Bedarf", sagt Dr. Thomas Holtmeier. Wie viele Spenden benötigt werden, hänge nicht mit den Jahreszeiten zusammen. Doch wie viele Leute zur Spende kommen, sei sehr wohl saisonal. Im Winter und im Sommer seien es wegen der Infektwelle und der Ferien weniger. "Es ist noch keine Armut eingetreten", sagt Markus Zimmermann, Leiter für Blutspenden beim BRK-Kreisverband. Aber: Der Bedarf sollte gedeckt sein, so Holtmeier, der das Kreisgesundheitsamt leitet.In der Schulturnhalle in Weiherhammer überprüfen zwei Ärzte die Tauglichkeit der Spender. Zuerst müssen die Kandidaten einen Fragebogen ausfüllen, zum Beispiel Krankheiten oder Medikamenteneinnahme angeben. Wer spendet, muss gesund sein. Dabei gehe es um die Sicherheit des Spenders und des Empfängers, sagt Dr. Holtmeier. Nach dem Gespräch mit einem Arzt überprüfen die Mitarbeiter des Deutschen Blutspendediensts den Eisengehalt - ein Pieks ins Ohr oder in den Finger, das war's. Passt der Wert, dürfen die Spender zum Aderlass. Eine Blutspende ist immer auch ein Gesundheitscheck für Spender. Ist ein Wert auffallend, informiert der Dienst den Hausarzt.Zehn Liegen stehen in einer Ecke der Turnhalle für die Blutspender bereit. Auf einer hat Ulrike Rauch aus Weiherhammer Platz genommen. Schon zum achten Mal lässt sie sich 500 Milliliter Blut abzapfen. Zum Spenden kam sie über ihre Tochter, die sie einfach mitgeschleppt habe."Das ist ein Stechen, wie wenn man beim Doktor Blut abgenommen bekommt", erzählt sie. Einen Schmerz verspüre sie nicht. Damit das Blut schneller fließt, hat ihr Stefan Dießinger, stellvertretender Teamleiter beim Blutspendedienst beim BRK in Regensburg, eine Packung Taschentücher in die Hand gedrückt. Rauchs Blut läuft heute etwas langsamer als sonst aus der linken Armbeuge. Etwa eine Viertelstunde dauert das Prozedere. "Man hat ein gutes Gefühl und das Blut wird ja auch gebraucht", erklärt sie ihre Entscheidung. "Wie schnell kommt man in die Situation, dass man selbst eines braucht. Dann ist man froh, wenn welches da ist", sagt der Teamleiter. "Eine Erstspende ist ein Dienst an anderen Menschen", findet der Medizinaldirektor. "Der Aufwand für einen selbst ist relativ gering."Genug Blut könne das BRK nie haben. "Man weiß nicht, wie viele Unfälle passieren", erläutert Zimmermann. Umso schlimmer die Unfälle seien, umso mehr Blut werde benötigt. Auch Kranke bekommen oft fremdes Blut. Die meisten Reserven verwenden Ärzte bei der Behandlung von Krebspatienten. 7125 Konserven hat der BRK-Kreisverband 2016 gesammelt, im Jahr zuvor waren es noch 7345. Das bei einer Spende entnommene Blut wird in einem Labor in seine Komponenten zerlegt: Die roten Blutkörperchen transportieren Sauerstoff, Blutplättchen und -plasma (Eiweißstoffe) sind für die Gerinnung zuständig, so Dr. Holtmeier.Als der transparente Plastikbeutel, in dem Rauchs Blut gesammelt wird, voll ist, und Dießinger die Nadel aus ihrem Arm genommen hat, setzt sich die Spenderin gleich auf. Dießinger verbindet die Wunde, "den Verband vier Stunden dran lassen", erläutert er. Mit Krankenschwestern und -pflegern, Arzthelferinnen und Rettungsassistenten nimmt er das Blut ab. Alle arbeiten hauptamtlich beim Blutspendedienst. Ulrike Rauch sieht weder blass noch müde aus. Ihr gehe es gut, bestätigt sie.Im Oktober war Landrat Andreas Meier zum ersten Mal Blutspenden. So unangenehm, wie sich viele Menschen die Aktion vorstellen, kann es nicht gewesen sein. Denn: Vor Kurzem war Meier schon ein zweites Mal, weiß Pressesprecherin Claudia Prößl. In Weiherhammer ist Julia Erstspenderin. Ihr Opa begleitet sie. Vor zwei Tagen hat Julia ihren 18. Geburtstag gefeiert und das Mindestalter für den Aderlass erreicht. Nervosität? Fehlanzeige. "Ich hatte mehr Angst vor dem Pieks im Ohr", erzählt sie lachend auf der Liege. Dießinger lässt Julias Blut für Untersuchungen zuerst in ein paar Röhrchen und in einen kleinen Plastikbeutel laufen. Der Großteil fließt dann in den großen Beutel. Dieses Blut wird gespendet. Dieser liegt auf einem Gerät mit einer Wippe. Der Beutel wird ständig bewegt, der Inhalt mit Citrat vermischt und gewogen. "Bei einem dürren Moidl dauert das 20 Minuten, bei einem kräftigen Stammspender mal nur zehn", weiß Markus Fischer vom BRK-Kreisverband. Er ist mit seinem Team für die Versorgung der Spender nach dem Aderlass zuständig. Sie sollen noch eine Weile in der Halle bleiben, etwas essen und trinken. Es gibt Wienerl und Gebäck.Mit 80 Spendern habe er in Weiherhammer gerechnet, sagt Fischer. Bei der Aktion waren 88, davon sieben Erstspender. 44 Liter kamen zusammen. Das in Weiherhammer gesammelte Blut wird in einem Labor in Wiesentheid auf HIV und Hepatitis A, B und C hin untersucht. Die Konserven werden dort gelagert, bis sie für ihren Einsatz verteilt werden.