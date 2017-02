Ein Nistkasten im Wald kann Wohnung für eine Meise, einen Rotschwanz oder Kleiber, aber auch für eine Fledermaus, Spitzmaus oder Hornissen sein. Da natürliche Behausungen wie Baumhöhlen in gepflegten Wäldern Mangelware sind, seien Nistkästen aus unbehandeltem Holz oder Holzbeton gefragt, erfuhren die Helfer einer Nistkastenaktion des Bund Naturschutz Weiden.

Hans Babl erläuterte im Staatsforst Weiden-West, worauf es ankommt, damit sich die Tiere in ihrer Höhle wohlfühlen: ausreichende Größe, eine nicht zu glatte Oberfläche und ein schöner Platz am Baum, eher am Rand des Waldes oder an Wegen, ausgerichtet nach Osten oder Südosten. So würden die Kästen leicht gefunden und böten Schutz vor Wind und Sonne. Für Behaglichkeit sorgten die Tiere durch Einbringen von Moos und anderem Nistmaterial. Dieses müsse gelegentlich entfernt werden, um Parasitenbefall zu vermeiden. Sitzstangen am Kasten seien ungünstig, da von dort Feinde guten Zugang zur Höhle hätten. Mit bei der Aktion waren auch Fledermausexperte Markus Liebl und Engelbert Holl vom Kanarien- und Vogelschutzverein.Wer sich für den Naturschutz in Weiden interessiert, kann den Stammtisch des Bund Naturschutz (BN) an jedem dritten Donnerstag im Monat, um 19 Uhr, im Café "Heinzelmann" in Weiden besuchen.