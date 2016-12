Ein Frontalzusammenstoß an der Autobahnauffahrt Weiden-West sorgte am Mittwochabend für kilometerlange Staus sowohl raus aus als auch rein in die Stadt, für sechs Verletzte und einen Schaden von 30 000 Euro.

Eine 45-jährige Regensburgerin fuhr mit ihrem Sohn (20) in ihrem Fiat auf der Bundesstraße Richtung Weiden und übersah gegen 17.20 Uhr beim Linksabbiegen auf die Autobahn in Richtung Regensburg den Wagen einer 53-jährigen Weidenerin. Sie war mit ihrem Skoda und drei Arbeitskollegen in Richtung Latsch unterwegs. Beide Autos krachten frontal ineinander. Dabei verletzten sich die beiden im Fiat mittelschwer, das Quartett im Skoda leicht. Alle sechs kamen ins Weidener Klinikum. Die Feuerwehren Weiden und Neunkirchen regelten den Verkehr, die Stadt reinigte die Straße. Auch die Straßenmeisterei war im Einsatz. Insgesamt war die Bundesstraße an dieser Stelle für eineinhalb Stunden gesperrt.