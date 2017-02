Vor 61 Jahren wurde der Deutsche Bundeswehrverband gegründet. Bereits ein Jahr später trat Hans Dreyderny aus Grafenwöhr dem Verband bei. Er ist somit eines der ältesten Mitglieder. "Diese Treue wird belohnt", sagte Vorsitzender Reinhold Deglmann in der Monatsversammlung der Kameradschaft der ehemaligen Soldaten, Reservisten und Hinterbliebenen (ERH) Weiden. Er sprach Hans Dreyderny seine Anerkennung aus. Ehrennadel, Urkunde und Pokal müssen nachgereicht werden.

Nicht alle Mitglieder konnten der Ehrung beiwohnen und die Urkunden entgegennehmen. Für 50 Jahre Treue ging die Ehrennadel mit Urkunde an Stabsfeldwebel a. D. Peter Lutz (Freihung) und in Abwesenheit an Oberfeldwebel d. R. Gerhard Enzmann (Kaltenbrunn), Stabsfeldwebel a. D. Heinrich Forster, Oberstabsfeldwebel a. D. Rainer Tunger (Grafenwöhr). Für 40 Jahre wurde Oberstabsfeldwebel a. D. Gerhard Engelbrecht (Erbendorf) ausgezeichnet und für 25 Jahre Hauptmann a. D. Heinrich Stern aus Georgenberg.Über Neuigkeiten aus dem Bundeswehrverband berichtete Dieter Götz. Seit 1. Februar seien die Bezüge um 2,35 Prozent gestiegen. Die neue Homepage bietet für ERH-Mitglieder vergünstigte Einkaufsmöglichkeiten und diene als Austauschplattform zwischen Kameradschaften und Einzelmitgliedern. Für aktive Soldaten gebe es bei Versetzung jetzt neu die Wahlmöglichkeit zwischen Umzugskostenvergütung oder Trennungsgeld. Für die Ausstellung von Reservistenausweisen werde künftig ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt, was vielerorts auf Unverständnis stoße. Die Ausweise sind über die Feldwebelreservisten oder das Landeskommando zu erhalten. Der Ausweis diene beispielsweise als Erlaubnis, die Uniform bei Begräbnissen von Kameraden oder bei öffentlichen Gedenkfeiern zu tragen.Zur nächsten Monatsversammlung am 20. März um 19 Uhr im Betreuungsheim der Ostmark-Kaserne sind auch Ehefrauen und Angehörige eingeladen, die im Ernstfall die Pflege und Betreuung übernehmen müssten. Thema sind die "Neuerungen und Änderungen in der Pflegeversicherung".