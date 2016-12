Erst einmal Wirrungen und Streit, dann das glückliche Ende. Wie das halt so ist mit zünftigem Theater. Da macht auch das neue Stück des Rothenstädter Burschenvereins keine Ausnahme. Ungewöhnlich ist allerdings, wie sehr die Schauspieler die Zuschauer mitreißen.

Thomas Stark neues Ehrenmitglied Bei der Theaterpremiere des Burschenvereins stand auch einer auf der Bühne, der mit dem aktuellen Stück gar nichts zu tun hatte. Dennoch bekam auch Thomas Stark eine Menge Applaus. Der Grund: Der Burschenverein ernannte ihn zum neuen Ehrenmitglied. Am Rande der Premiere bekam er dafür auf der Bühne einen Ehrenkrug verliehen.



Stark schloss sich 2005 dem Burschenverein an. "In diesen elf Jahren hast du aktiv im Verein mitgewirkt", sagte Vorsitzender Jacob Mekelburg . Anfangs war Stark im Ausschuss eingebunden, holte fehlende Beiträge als Unterkassier, war dabei, wenn die Mannschaft den Maibaum aufstellte. Auch beim Theater hat er gespielt und beim Aufbau der Bühne geholfen. Die Verbundenheit wird auch künftig bleiben. Aber ordentliches Mitglied ist Stark nicht mehr. Denn er hat geheiratet und müsste damit aus dem Verein ausscheiden. Nun bleibt er den Burschen aber als Ehrenmitglied erhalten. (kzr)

Rothenstadt. (kzr) Trauung geglückt: Wie schon bei den erfolgreichen Theaterstücken "Nix für ungut", "Fix, Teife und Halleluja" oder "Ehestand und Wehestand" überzeugt der Burschenverein Rothenstadt mit seinem neuen Stück "Bauernhochzeit beim Glöckerlwirt" bei der Premiere erneut. Nach unzähligen Lesestunden in der Vorbereitungszeit durch "professionelle Regisseure" stehen die "besten Künstler" aus dem Verein unter höchstem Erwartungsdruck. So ist es im Programmheft nachzulesen. Und: Dem halten alle stand.Die knapp 100 Besucher im ausverkauften evangelischen Gemeindehaus lassen sich von den hochunterhaltsamen Verwirrungen und viel Liebelei mitreißen. Es gibt Applaus auf offener Szene. Zum Inhalt: Karl-Otto ist im siebten Himmel und schreibt seiner Angebeteten Liebesbriefe. Warum seine Eltern - Moritz Bamler, der Bauer vom Glöckerlhof, und seine Gattin Muschl - ihm einen Doppelnamen gaben, wissen sie selbst nicht. Da kommt es schon mal zu Meinungsverschiedenheiten.Noch dazu schreibt der Junior seiner Angebeteten Thessi-Jutta eifrig, und Vater Moritz kontrolliert. "Liebe Judda, wieder ein Doppelname, du schreibst ja alles falsch", schimpft der Vater. "Aber du kannst ja gar net so vül eine saufa, wie du's beim Schreiben der Liebesbriefe wieder ausseschwitzt", kontert der Sohn.Doch dann verrät der Seff, Altknecht und die rechte Hans des Bauern, dass sein bester Freund, der Ranzinger-Beppo beobachtet hat, wie der Naturforscher und Lehrer Paul Popolovsky, kurz Popo, Thessi-Jutta eng umschlungen hat.Schließlich kommt der kurzsichtige Lehrer auch noch auf den Glöckerlhof, greift auf der Couch ganz flott an und verliebt sich in die Haushaltsdame Linde. Wegen des Gerüchts und der Geschehnisse auf dem Hof gibt es große Streitereien zwischen den Vätern, dem Wirt "Zum schwarzen Geißbock" und dem Bauern vom Glöckerlhof. Doch diese Missverständnisse klären sich im Laufe des Drei-Akt-Stückes auf.Stefan Oppitz spielt den Bauern vom Glöckerlhof, Carina Großmann seine Frau Muschl und Florian Strehl den Sohn Karl-Otto. Der Altknecht (Matthias Bäumler) und die Haushälterin Linde (Anne Gradl) mischen in den Wirrungen mit. Die Rolle von Paul Popolovsky übernimmt Michael Hösl, die von Thessi-Jutta Daniela Bock. Den Wirt Ajax Marschloch spielt Toni Forster, seine Frau Trude mimt Vanessa Schütze. Regie führt Stefan Oppitz. Souffleur: Luis Forster.Die nächsten Vorstellungen sind am 5., 6., 7. und 13. Januar je um 20 Uhr. Am 12. Januar um 19 Uhr wird außerdem eine Zusatzvorstellung eingeschoben, weil es bei den anderen Veranstaltungen nur noch Restkarten gibt. Tickets bei der Bäckerei Rauh in Rothenstadt.