Zuwachs für den Behinderten- und Vitalsportverein: Die Rehasportgruppe Orthopädie ist die 23. Abteilung im BVS, wie Sportleiter Teddy Östreicher bei der Vorstellung erklärte. Das Angebot läuft in Kooperation mit dem Seltmann-Haus immer mittwochs von 10.15 bis 11.15 Uhr in dessen Gymnastikraum. Orthopädiesport ist gedacht für Patienten mit Verkrümmungen oder Erkrankungen der Wirbelsäule oder Bandscheibenschäden, für Menschen mit chronischer Muskelverspannung, Osteoporose oder Endprothesenträger. "Ziel ist es, die Koordinationsfähigkeit zu verbessern, die Beweglichkeit zu fördern und die Muskulatur zu kräftigen", so Vorsitzende Sabine Birner. "Durch eine sorgfältige und gut dosierte Auswahl der Übungen werden die Teilnehmer individuell gefördert", ergänzt Fachübungsleiterin Eva Matejka. Betreuender Arzt ist Dr. Wolfgang Rechl. Er erinnert daran, dass die Teilnahme mit ärztlicher Reha-Verordnung möglich ist. Bereits acht Akteure haben sich angemeldet. Sie lernen unter fachkundiger Anleitung Gymnastikübungen und Atemtechniken. Bild: R. Kreuzer