Caritas Weiden bietet neuen Kurs an

Die Fähigkeit, konstruktiv mit belastenden Gefühlen umgehen zu können, ist zentral für die seelische Gesundheit und damit eine Voraussetzung für eine effektive Auseinandersetzung mit der Umwelt.

Die Beratungsstelle für seelische Gesundheit des Caritas-Diözesanverbandes in Weiden bietet deshalb ab kommenden Mai ein Gruppentraining zur Erweiterung und Stärkung emotionaler Kompetenzen an: das heißt, die Fähigkeit eigene emotionale Reaktionen wahrzunehmen, sie richtig einzuordnen, sie zu akzeptieren und auszuhalten oder sie positiv zu beeinflussen. Elemente des Trainings werden sein: Vermittlung theoretischer Grundlagen, Verhaltensanalyse, Verbesserung der Selbstwert- und Stressregulation, Entspannungsübungen, praktische Übungen. Die Gruppe ist begrenzt auf maximal zwölf Teilnehmer. Ein persönliches Vorgespräch ist Voraussetzung zur Teilnahme. Anmeldung unter Telefon 0961/389050. Beginn am Dienstag, 2. Mai, um 16.30 Uhr. Geplant sind acht Termine. Ansprechpartner: Viktoria Hermann (Diplom-Pädagogin).