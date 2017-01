Christa Eckl feiert Geburtstag

Moosbach. Sie ist ein echtes Christkind: Christa Eckl feierte am 25. Dezember 70. Geburtstag. Neben den Kindern mit Familien gratulieren auch die Dorffrauen sowie der Katholische Frauenbund, die ihr Gründungsmitglied nach den Feiertagen hochleben ließen. Viele Jahre war die Jubilarin im Frauenbund Ortsvertreterin für Grub.

Zweite Vorsitzende Marga Braun dankte dafür sowie für die Treue. Eckl wurde als Christa Irlbacher in Niederland geboren und wuchs mit zwei Brüdern auf dem elterlichen Bauernhof auf.Sie besuchte die Schule in Etzgersrieth. Anschließend schloss sich die Ausbildung in der Hauswirtschaftsschule in Obertrubach an. Danach war sie in zwei Haushalten tätig. 1969 heiratete sie Landwirt Georg Eckl aus Grub. Mit ihm hat sie fünf Kinder. Elf Enkel sind ihr ganzer Stolz. Der jüngste Spross, der sechsjährige Andreas von Sohn Wolfgang und Schwiegertochter Renate , fühlt sich bei der Großmutter besonders wohl. Obwohl sie den landwirtschaftlichen Betrieb längst an Sohn Wolfgang übergeben haben, arbeitet sie und ihr Mann Georg täglich auf dem Hof mit.