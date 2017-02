(rns) Knapp 100 Gramm Methamphetamin holte ein 41-Jähriger vor neun Monaten aus Tschechien nach Deutschland. Er versprach sich durch die Kurierfahrt im Auftrag eines drogensüchtigen Pärchens aus dem Nürnberger Raum einen Lohn von 1000 Euro. Auftraggeber war ein 31-Jähriger, der ihm die Drogen in Eger übergab.

Jugendamt entzieht Tochter

Der Lagerarbeiter, ebenfalls in der Nähe von Nürnberg wohnhaft, sollte das Päckchen an dessen Freundin aushändigen, die es in entsprechenden Kreisen mit stattlichem Gewinn verkaufen sollte. Bei Waldsassen erwischte jedoch eine mobile Kontrolleinheit des Zolls den Kurier. Das Crystal hatte er in der Seitenablage seines Nissan versteckt.Nun stand das Trio vor der 1. großen Strafkammer unter Vorsitz von Landgerichtspräsident Walter Leupold. Gut beraten durch die Rechtsanwälte Franz Schlama, Helmut Oertel (Regensburg) und Nicolai Treiber (Nürnberg) gestanden die Angeklagten die Tat. Im Gegenzug sicherten ihnen Staatsanwalt Rene Doppelbauer und das Gericht Strafen zwischen dreieinviertel und fünfeinhalb Jahren zu. Relativ wenig für den eigentlichen Drogenschmuggler. Höheren Freiheitsentzug für den 31-jährigen Arbeitslosen und die 33-jährige, ebenfalls Hartz-IV beziehende, Freundin, da beide mehrfach und einschlägig vorgeahndet sind.Allerdings wird das Pärchen wahrscheinlich nur einen Teil der Strafe absitzen müssen. Dr. Thomas Wenske von der Forensischen Klinik der Universität Erlangen bescheinigte beiden nämlich einen schwer wiegenden Hang zu Betäubungsmitteln. Ohne Therapie würden sie sicher aufgrund ihrer Abhängigkeit wieder straffällig werden. Die 33-jährige Geschiedene, der das Jugendamt auch schon ihre Tochter entzogen hat, war in der Vergangenheit mehrfach durch Beschaffungskriminalität auffällig geworden. Auch der 31-Jährige, der "alles, was es gibt konsumierte", hat schon mehrfach, auch länger, eingesessen. Dr. Wenske empfahl also, eine 18 bis 24 Monate dauernde Therapie in einer psychiatrischen Klinik anzuordnen.Mit der Vernehmung von Zeugen, den Plädoyers und dem Urteil wird das Verfahren am Freitag fortgesetzt.