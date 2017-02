(rns) Mit mäßigen Strafen ging ein Rauschgiftprozess vor der 1. großen Strafkammer zu Ende. Eine 33-Jährige bekam fünf Jahre. Sie war, wie die Verhandlung zeigte, die eigentliche Drahtzieherin gewesen und hätte Crystal im Raum Nürnberg verkaufen sollen. Ihr Freund, ein 31-Jähriger, der die nötigen Verbindungen in Tschechien hatte und einen günstigen Einkaufspreis aushandeln konnte, erhielt viereinhalb Jahre. "Der Dumme", wie es sein Anwalt Helmut Oertel (Regensburg) ausgedrückt hatte, war ein in Ägypten geborener Familienvater, der "auf leichte Art etwas Geld verdienen wollte".

Der 41-Jährige - im Gegensatz zu den beiden anderen nicht vorbestraft - hatte eigentlich "nur" die Kurierfahrt Ende April 2016 mit knapp 100 Gramm Crystal vom Asia-Markt in Eger nach Deutschland gemacht.Der bisher sozial eingeordnet lebende und nicht Rauschgift konsumierende Mann erhielt drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe. Im Gegensatz zu seinen Auftraggebern muss er für seine Tat ins Gefängnis. Die beiden anderen kommen bald in eine zweijährige Drogentherapie und werden, wenn sie durchhalten, danach auf Bewährung entlassen.Kein Verständnis hatte Landgerichtspräsident Walter Leupold für das Motiv des Schmugglers, das dieser in seinem Schlusswort erläutert hatte. Er habe kurzfristig Geld gebraucht, weil er einem seiner drei Kinder ein Fahrrad versprochen hatte. Außerdem sei seine Mutter in Ägypten sehr krank gewesen und er habe ihr Geld für Medikamente schicken müssen, hatte er als Entschuldigung vorgebracht.Leupold hielt ihm in der Urteilsbegründung vor, dass er für "ein Fahrrad und Medikamente" Tod und Leid Tausender in Kauf genommen habe. Die 100 Gramm Crystal seien das 15-fache der "nicht geringen Menge" - und das Einfache dieser Menge reiche, um Hunderte zu vergiften.Das Urteil entsprach bei dem 41-Jährigen genau dem Antrag von Staatsanwalt Rene Doppelbauer. Die Rechtsanwälte Franz Schlama und Nicolai Treiber (Nürnberg) konnten mit Hinweisen auf die Geständnisse und die Sucht ihrer Mandanten je ein halbes Jahr gegenüber Doppelbauers Antrag erwirken. Schlama hatte seinen 31-jährigen Mandanten als "langjährigen Giftler mit einer Latte von Vorstrafen" bezeichnet.