Die gute Nachricht vorweg: Das Schätzlerbad bleibt bis einschließlich Sonntag, 18. September, offen. Grund sind die hervorragenden Wetteraussichten für nächste Woche: "Es soll noch heißer werden als diese Woche", begründet Schwimmvereinsvorsitzender Reinhard Meier den gemeinsamen Beschluss von SV und Stadtwerken.

Das Bad stemmt die Verlängerung mit eigenen Leuten. "Mein größter Dank gilt unserem Personal", sagt Meier. Dem Spätsommervergnügen steht nichts mehr im Weg. Ab Montag ist bis 18. September täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der jährliche Hundebadetag zum Saisonabschluss am Sonntag, 11. September, findet auf einem abtrassierten Gelände am Weiher trotzdem statt. Als Entschädigung gilt für alle Badegäste am Sonntag freier Eintritt.