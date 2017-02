Defekte Bremsen und Risse am Rahmen

Polizeibeamte in Weiden haben am Dienstagmorgen einen Lkw, der mit einem Anhänger voller Mängel unterwegs war, aufgehalten. Der TÜV des Anhängers war seit Monaten abgelaufen. Die Polizei untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt mit dem Anhänger.

Wie die Polizei berichtet, fiel den Beamten gegen 8:20 Uhr in Weiden ein Sattelzug aus dem Landkreis Wunsiedel auf. Die Hauptuntersuchung (TÜV) am Sattelanhänger war bereits im November 2016 abgelaufen.Das Fahrzeug machte laut Polizei einen "sehr schlechten Gesamteindruck". Bei der Durchsicht der Papiere wurde ein TÜV-Bericht vom November 2016 gefunden, der bescheinigte, dass bei der Hauptuntersuchung erhebliche Mängel festgestellt und die TÜV-Plakette deshalb nicht erteilt wurde.Die Beamten eskortierten den Sattelzug zum TÜV Weiden. Die Experten stellten unter anderem Risse am Rahmen, eine defekte Bremsanlage und weitere erhebliche Mängel fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer und den Halter erwartet nun ein Bußgeld von mehreren Hundert Euro.